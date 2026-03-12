Aseguran que Luana de Gran Hermano engañó a su novio con un famoso cantante de cumbia

Fede Flowers reveló en el programa El Observador que "Luana Fernández le habría sido infiel a su novio con L-Gante". Sostuvo que "la información me llega desde el entorno de ella" y explicó que el cantante "la conoció en una de sus noches de gira en un boliche de José C. Paz de donde es oriunda ella".

El vínculo, facilitado porque "Elián y Luana se seguían en Instagram", incluyó la grabación de un videoclip en agosto de 2024. Por estos encuentros, Flowers afirmó en sus redes sociales que "la infidelidad fue mientras la participante estaba de novia con Lucas" y aclaró: "Por eso Lucas le reclamó lo de 'los amigos'".

Esta situación salió a la luz tras el cara a cara en Gran Hermano Generación Dorada donde su novio por seis años habló de engaños y una "vida paralela". Tras el cruce, Lucas confesó su "humillación" y admitió que "me hubiera gustado que pida perdón".

La familia de la jugadora reaccionó mediante un comunicado tildando el enfrentamiento de "golpe bajo e innecesario". Finalmente, la joven se quebró en vivo al no negar los hechos de manera explícita y lamentar ante las cámaras que estaba quedando como "una mierd…".