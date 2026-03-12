Las trabajadoras de casas particulares comenzaron a percibir en marzo el segundo tramo del aumento salarial acordado para el sector, que completa una suba del 3% bimestral definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El incremento impacta tanto en los valores por hora como en los sueldos mensuales mínimos de cada categoría.

En la categoría más común, la de tareas generales (que incluye limpieza, lavado y planchado) el valor mínimo quedó fijado en $3.348,37 por hora con retiro y $3.599,86 sin retiro. En el caso de quienes trabajan jornada completa, el salario mensual alcanza $410.773,52 con retiro y $455.160,14 sin retiro.

Para otras categorías del empleo doméstico, los valores son más altos. Por ejemplo, las supervisoras perciben alrededor de $4.013,30 por hora con retiro y $4.382,63 sin retiro, mientras que el personal para tareas específicas, como cocina especializada o jardinería, cobra cerca de $3.807,87 por hora con retiro y $4.161,54 sin retiro.

También se mantienen escalas diferenciadas para el personal casero y para quienes realizan asistencia y cuidado de personas, cuyos salarios mínimos rondan los $3.599,86 por hora dependiendo de la modalidad laboral.

Además del aumento, el acuerdo incluye un bono no remunerativo que se paga según la carga horaria semanal. Quienes trabajan hasta 12 horas por semana reciben $8.000, quienes cumplen entre 12 y 16 horas cobran $11.500, y quienes superan las 16 horas semanales reciben $20.000.

El esquema salarial también contempla adicionales obligatorios, como el 1% extra por cada año de antigüedad y un plus por zona desfavorable del 30% para determinadas provincias del sur del país.

Las autoridades laborales anticiparon que en abril habrá una nueva revisión paritaria, con el objetivo de evaluar nuevos ajustes salariales para el sector en función de la evolución de la inflación.