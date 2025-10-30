El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Asesoramiento Previsional, informó que continúa vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional, destinado a trabajadores que estén a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria y que no alcancen los 30 años de aportes requeridos. La medida permite regularizar los aportes de manera gradual, facilitando que los trabajadores puedan acceder a la jubilación en el futuro sin contratiempos.

Podrán acceder al programa mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años. Aquellos que no se encuentren actualmente en relación de dependencia también pueden regularizar aportes mediante la inscripción en el monotributo, lo que les permite cumplir con los requisitos para acceder a la jubilación más adelante.

Desde la Dirección de Asesoramiento Previsional se brinda orientación gratuita para quienes deseen conocer su historial previsional o iniciar el trámite de regularización de aportes. El objetivo es que los trabajadores puedan completar los años faltantes y asegurarse el derecho a jubilarse con tranquilidad.

Las instituciones ofrecen distintas modalidades de atención: presencial en P. A. de Sarmiento 134 Norte, Casa de Gobierno, Pabellón N° 5; vía telefónica a los números 4296234 / 2645471782 / 0800-222-5824; o por correo electrónico a . Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 7:30 a 14:30 horas.