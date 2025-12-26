La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento en los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones que comenzará a regir a partir de enero de 2026, tras la publicación oficial en el Boletín Oficial. El incremento será de 2,47 %, en base a la variación de precios registrada en noviembre de 2025, según la fórmula de movilidad que vincula los haberes a la inflación.

Con este ajuste, la jubilación mínima (sin incluir bonos) se ubicará alrededor de $349.300, mientras que la jubilación máxima alcanzará más de $2,350,000 para quienes tienen los haberes más altos.

Además del aumento, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $ 70 000 para los jubilados y pensionados que perciben la mínima, un refuerzo que se mantiene desde años anteriores y que eleva el ingreso total para ese segmento a alrededor de $419.300 en enero de 2026.

La actualización se enmarca dentro de la normativa vigente que ajusta los haberes previsionales de forma mensual según el índice de precios al consumidor (IPC) (con un desfase de dos meses), en lugar de aumentos trimestrales, lo que busca que las jubilaciones sigan más de cerca la evolución de la inflación.

El nuevo aumento también impacta en otras prestaciones como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC), cuyos montos base también se ajustan con la misma fórmula y potencialmente con el mismo bono para los más bajos haberes.

Este incremento será aplicado con el calendario de pagos que arranca en enero de 2026, organizado según la terminación del DNI de cada beneficiario, como es habitual en los cronogramas de ANSES.