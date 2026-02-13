Una mujer de 58 años fue víctima de una estafa virtual en Santa Lucía luego de intentar comunicarse con la empresa Mercado Pago para solicitar un comprobante. Los delincuentes lograron engañarla y le sustrajeron $2.950.000 pesos mediante transferencias realizadas desde sus cuentas.

El hecho fue denunciado el miércoles por la noche en la Comisaría 5ª por la damnificada, de apellido Mazza, domiciliada en el barrio Balcarce. Según fuentes policiales, la maniobra comenzó cuando la mujer buscó en internet un número de contacto de la billetera virtual.

Publicidad

En ese contexto, encontró un supuesto teléfono de atención al cliente con característica de Buenos Aires y se comunicó creyendo que hablaba con personal de la empresa. Del otro lado, un hombre le aseguró que había llamado al lugar correcto y comenzó a solicitarle datos personales y de sus cuentas.

De acuerdo con la investigación, los estafadores lograron acceder al celular de la víctima y tomar el control de sus aplicaciones financieras. Mientras la mantenían en línea, realizaron varias transferencias: primero 500.000 pesos, luego 295.000 pesos y finalmente 1.500.000 pesos, hasta completar el monto total denunciado.

Publicidad

La situación se volvió aún más angustiante cuando, según el relato de la mujer, los delincuentes la dejaron en espera y ella alcanzó a escuchar cómo se reían y se burlaban de la estafa que acababan de cometer. En ese momento comprendió lo sucedido y cortó la comunicación.

La Policía investiga ahora la maniobra para intentar rastrear las cuentas de destino del dinero y dar con los responsables del fraude.