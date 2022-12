En la mañana de este martes se llevó a cabo en el Tribunal Oral Nº 1 la tercera jornada en el juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea. Durante la misma se vivió un momento realmente histórico, ya que Gonzalo, uno de los hijos del hombre desaparecido el 28 de septiembre de 2004, declaró por primera vez ante la Justicia Federal. “Mi papá era una persona sumamente confiada. Después de su desaparición dimensioné el miedo que tenía en los días previos”, afirmó.

En esta oportunidad, Gonzalo llegó acompañado por algunos de sus hermanos e integrantes del grupo “Todos x Raúl” para declarar pasadas las 9 de la mañana. Con la voz entrecortada y al menos dos quiebres durante su relato, el ex atleta olímpico recordó la relación que mantenía con su padre en distintas etapas de su vida. “Mi papá adoraba que yo me dedicara al deporte, porque el ciclismo era una de sus grandes pasiones. Eso nos unió mucho. Creo que se veía proyectado en mí y teníamos un proyecto deportivo en común de cara al futuro. Un compromiso mutuo”, describió.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Según las palabras del hijo de Raúl, luego de la separación de sus padres cambió un poco la relación que tenían como padre-hijo porque ya no pasaban tanto tiempo junto. Fue en este momento donde Gonzalo se quebró por primera vez en la mitad de su declaración, al recordar una carta que le escribió a su padre antes que ocurriera la desaparición. “En esas palabras que le escribí le pedí que retomemos nuestra relación íntima. Él se quebró, lloró y en el Día del Padre comenzamos a vernos más seguido. Me compartió algunos de los proyectos de vida que tenía y de hecho estaba con ganas de poder abocarse mucho más al ciclismo”, comentó.

El hijo de Raúl Tellechea se quebró dos veces al momento de declarar. Imagen DIARIO HUARPE.

Antes de verlo por última vez, Gonzalo dijo que su padre tenía ganas de dejar de trabajar en la Mutual de la UNSJ, porque tenía otros proyectos para su vida. “Hay algo que quiero contar para contextualizar la situación: mi papá era una persona sumamente confiada y yo por eso me trasladaba en mi bicicleta por muchas zonas complicadas. Pero unos días antes de su desaparición yo estaba por salir a comprar y mi papá me dijo que cerrara la puerta con llave. Yo salí, no lo hice y al volver me cuestionó porque no había cerrado con llave. Eso me llamó la atención y empecé a dimensionar el miedo con el que estaba viviendo mi papá cuando ya había desaparecido, ya que me había pedido que le avise cuando llegara a mi lugar de entrenamiento. No era algo habitual en él”, aseguró.

Luego, con la desaparición ya consumada, de acuerdo al testimonio del hijo de Raúl Tellechea, su padre había pasado a tener solo una relación laboral con Luis Héctor Moyano porque su padre se negó a ocupar un cargo gerencial que le ofrecieron. Fue en esos días, una vez que su padre había desaparecido, empezó a sentirse molesto con las autoridades de la Mutual de la UNSJ porque Miguel Del Castillo, uno de los integrantes de la comisión directiva, le adelantó a él y a sus hermanos que su padre iba a ser denunciado por una supuesta defraudación de fondos.

“Desde el día uno tuve una sensación de culpabilidad hacia ellos por una cuestión lógica, ya que los compañeros de trabajo de toda la vida jamás se solidarizaron con nosotros. El día que hice la denuncia marqué como el único foco de conflicto a la mutual porque en los demás ámbitos mi papá estaba bien”, agregó Gonzalo Tellechea.

De acuerdo al testimonio, sintió mucha bronca con la gente de la mutual porque junto a su familia tenían la ilusión que su padre estuviera perdido por ser insulinodependiente. “Cuando yo quería colocar un cartel en un negocio, la gente nos decía 'saca la foto de ese delincuente'. ¿Qué necesidad había para denunciarlo cuando mi papá estaba desaparecido? Con el tiempo, estas personas que eran compañeros en la mutual pasaron a ser personas no gratas. Durante 18 años jamás se acercaron como personas para preguntarnos qué necesitábamos”, exclamó.

Publicidad

Su hermana Mariana acompañó a Gonzalo a la hora de declarar.

Fue así que unos años después, más precisamente en el año 2007, Gonzalo Tellechea explicó que la búsqueda de Raúl Tellechea ya no era por el paradero de su padre, sino una desaparición forzada y lo señalaban como un prófugo.

Por segunda vez, Gonzalo volvió a quebrarse al querer recordar la cronología de la desaparición de su padre. Es que el día después que había visto a su padre por última vez, él en ese momento estudiante de Educación Física llegó a la casa de su padre para realizar el cambio de su bicicleta porque tenía una competencia al día siguiente en el instituto.

En medio de los festejos por una maratón, Raúl Trujillo y Verónica Moreno se acercaron para notificarle que su padre estaba desaparecido. “No lo encontramos. Con el tiempo me di cuenta de que no era normal la forma en la que me avisaron, yo estaba shockeado. Lloraba después de que me contaron lo sucedido”, agregó.

Fue aquí cuando las personas que le avisaron que su padre estaba desaparecido le contaron lo que había sucedido el día anterior. “Aparentemente, había tenido un encuentro con Eduardo Oro y allí habían surgido diferencias en una reunión”, señaló.

Luego de hacer la denuncia policial, con el paso del tiempo los hijos de Raúl Tellechea comenzaron a desconfiar de la Policía de San Juan porque empezaron a observar que la investigación estaba apuntando hacia la familia. Mientras que la comisión directiva de la Mutual de la UNSJ seguía como si no hubiese pasado nada con su padre.

“Un amigo me dijo que tuviera cuidado porque la Policía me estaba siguiendo. Teníamos el teléfono intervenido La opinión pública empezó a decir que mi papá estaba prófugo. A la gente de la mutual no le intervinieron los teléfonos ni los investigaban como a nosotros. Amigos de Mendoza que llamaron para preguntarnos cómo nos podían ayudar, fueron allanados en sus viviendas. Empezamos a sentirnos acorralados por el Poder Ejecutivo. Los medios de comunicación señalaban a mi papá como prófugo”, aseveró Gonzalo Tellechea.

Con el paso del tiempo, al notar que el personal policial no estaba actuando, Gonzalo comentó que decidió acudir con el juez Gil, que al escuchar su relato le decía que denunciara las sospechas que tenían con la gente de la mutual y a Luis Héctor Moyano.

“Empezamos a sentirnos acorralados. Los medios nacionales no publicaban las notas que le hacían a mi hermana. Moyano, de integrar el Gobierno provincial como vice de Desarrollo Humano, pasó a ser asesor del Congreso Nacional. No teníamos muchas alternativas. Vimos que a las personas que estábamos señalando, empezaron a trabajar adentro del Gobierno. Oro empezó a trabajar en Turismo. No teníamos confianza en la Policía”, dijo el ex atleta olímpico.

Durante años, Gonzalo explicó que su padre fue señalado como prófugo. “Nosotros queremos verdad y justicia por la desaparición de mi papá. La investigación jamás fue pareja. Por eso le pedíamos al Poder Ejecutivo que dejarán de proteger a Moyano. Por eso salimos a la calle para pedir ayuda. La plata por la que dicen denunciarlo no es un monto significativo para que una persona abandone una familia o un proyecto deportivo que tenía en vista para su vida”, afirmó.

Eduardo Rubén Oro fue uno de los acusados que estuvo presente en la jornada. Imagen DIARIO HUARPE.

En este punto, el hijo de Tellechea apuntó al abogado defensor Chervin porque destacó tanto la integridad que supuestamente tiene su defendido Moyano, porque, según sus palabras, si se ha llegado hasta esta instancia del juicio es porque hay pruebas suficientes, a pesar de que otros habrían sido ignoradas.

“Me pareció irrisorio ver el monto por el cual decidieron denunciar a mi padre. Creo que esa denuncia se hizo para desviar el foco que apuntaba a los ex directivos de la mutual”, añadió.

Cabe destacar, que pasaron 18 años para el comienzo del juicio, tan esperado por Gonzalo, Mariana, Mauricio y Rodrigo Tellechea, los hijos del ingeniero desaparecido. El pasado 12 de diciembre, el debate oral y público inició con la presentación de las teorías del caso por parte de la querella, la fiscalía federal y las defensas. Todos tuvieron 30 minutos para hacer su exposición.

Finalmente, se refirió a la forma en la que el supuesto arrepentido, Sebastián Cortéz Páez, contactó a su hermano Mauricio para mantener un encuentro donde le iba a contar lo que supuestamente había sucedido con su padre. “Nosotros no confiábamos en la Policía, a comparación de otras personas, Cortéz Páez no pidió plata para contar su testimonio. La versión de este hombre parecía ser bastante sincera, ya que le comentó a Mauricio dónde supuestamente había sido enterrado mi padre en Ullum. Hicimos la denuncia al observar la tierra removida en un lugar donde había un río seco, pero lamentablemente hasta el día de hoy seguimos esperando encontrar el cuerpo de mi papá”, cerró.