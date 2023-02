Este martes se realizó otra audiencia del juicio por la desaparición de Raúl Tellechea. Durante esta jornada brindaron declaraciones en el Tribunal Oral Federal (TOF) la última pareja, Natalia Hobeika, y uno de los cuatro hijos del ingeniero, Mauricio Tellechea. Sobre los dichos, la mujer afirmó que el profesional tenía mala relación con autoridades de la Mutual de la UNSJ.

Desde el Tribunal instruyeron que, durante el último lunes, se le reprodujera a Nelson Cortez Páez el testimonio bridado por Mauricio Tellechea. Cabe recordar que Cortez Páez no estuvo presente en la audiencia anterior, ya que se encontraba detenido.

Además, se solicitó que este hombre sea trasladado desde la comisaría al Juzgado. Tras este pedido, Cortez Páez se encontraba presente y escoltado por la Policía Federal. Como prueba, el abogado querellante solicitó la reproducción del llamado telefónico que recibió en aquella oportunidad Mauricio Tellechea por parte del detenido.

Los próximos 27 y 28 de febrero serán las próximas audiencias.

Tras escuchar el audio, el hijo de Tellechea recordó algunas declaraciones que les había realizado el abogado Miguel Dávila Saffe, quien los asesoraba extraoficialmente. “Me dijo que se había enterado de que para el secuestro de mi padre se había contratado gente de otras provincias, que el dinero había salido de Acción Social y que mi papá había descubierto algo muy grande”, indicó.

Las palabras de la pareja

Luego de Mauricio Tellechea, brindó declaraciones la última pareja del ingeniero, Natalia Hobeika. “Todos los días me llamaba y ese día no me llamó. Lo busqué en la Mutual (de la UNSJ) y en el Instituto Cervantes, y me dijeron que no había asistido. Fui a su domicilio y, cuando entro a su departamento, encuentro su celular, sus llaves y sus lentes, todo arriba de la mesa”, dio a conocer.

“Su pijama estaba debajo de unas camperas, como lo había dejado el día anterior, lo que me dio indicio de que no se lo había puesto esa noche anterior”, expuso. Sobre lo sucedido días después, aseguró que su empleada le había referido que su hijo, quien era policía motorizado, le contó que “habían encontrado a Raúl enterrado y lo habrían trasladado en un taxi”.

También habló de “la mala relación que tenía Raúl con las autoridades de la Mutual” previo a la desaparición. Además, manifestó sobre las intenciones que tenía el ingeniero de dejar de trabajar en aquella institución, principalmente por las irregularidades que percibía en ese lugar.