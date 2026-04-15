Julieta Poggio se hizo un retoque estético y la liquidaron en redes sociales

Julieta Poggio volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir un video publicitario en su cuenta oficial de Instagram. La ex participante de Gran Hermano Argentina decidió colocarse carillas en los dientes, un procedimiento estético que ganó popularidad últimamente pero que en su caso despertó un fuerte debate.

Las imágenes de su nueva fisonomía dental se viralizaron rápidamente y los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer. La mayoría de los usuarios cuestionó la decisión al asegurar que su sonrisa natural no necesitaba modificaciones. Entre los mensajes más destacados, el público le manifestó que "se te ve muy diferente, Juli, sacate esas carillas" y "Juli, porfa, estás a tiempo, sacate las carillas que tenías los dientes hermosos".

La nostalgia por su aspecto anterior fue una constante en las reacciones de la red social. Varios seguidores lamentaron el cambio estético escribiendo frases como "nooo Juli, tu sonrisa natural era hermosa" o "ay noooo… tu sonrisa era tan natural, qué pena". Incluso quienes la apoyan habitualmente mostraron sorpresa preguntando "July, te amooo y banco en todas, pero ¿qué le hiciste a tu sonrisa?".

A pesar de la repercusión negativa y los cuestionamientos sobre si el tratamiento la favorecía, la joven todavía no se expresó sobre el tema. No obstante, se espera que pueda responder en las próximas horas ya que suele enfrentar las críticas sin mayores inconvenientes.