Kapanga vuelve a San Juan: fecha, lugar y precios confirmados para el show de septiembre

Kapanga volverá a presentarse en San Juan en el marco de su gira nacional por los 30 años de trayectoria, una serie de recitales con la que el grupo recorre distintas provincias celebrando su historia junto al público. El show en la provincia será el viernes 4 de septiembre en Hugo Espectáculos, la sala de conciertos ubicada en Avenida España Sur 70, en la Capital sanjuanina.

El recital forma parte de la Gira Cuyo 2026, con la que la banda liderada por Martín "Mono" Fabio continúa festejando tres décadas de carrera, repasando los clásicos que marcaron a varias generaciones y presentando nuevas versiones de sus canciones más conocidas. En los últimos meses, el grupo viene realizando shows en distintos puntos del país dentro de este tour aniversario, que incluye presentaciones en teatros, clubes y festivales.

Las entradas para el espectáculo ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradaweb y también pueden conseguirse de manera presencial en Cultura Under. Los valores se estructuran en tres preventas: la primera preventa tiene un costo de $35.000, la segunda preventa de $40.000 y la tercera preventa de $45.000.

Con una mezcla de rock, ska, cuarteto y humor, el grupo mantiene desde sus inicios un estilo festivo que convirtió a cada presentación en una verdadera celebración colectiva, algo que esperan repetir en su regreso a San Juan después de varios años.