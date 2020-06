Kevin y Lola, los sanjuaninos que van a prometer la Bandera junto a alumnos del país

Kevin Axel Brizuela Cerezo y Lola Muñoz son los alumnos sanjuaninos de cuarto grado que van a representar a todos los estudiantes de la provincia en la promesa a la Bandera que se hará este 20 de junio. Lo harán al participar de un video nacional que se emitirá a las 00 de este sábado por todos los canales televisivos del país.

Los niños seleccionados van a reafirmar su compromiso con los valores de libertad, solidaridad e igualdad en homenaje a Manuel Belgrano. En esta ocasión lo harán de una manera distinta a la tradicional debido a la pandemia del coronavirus.

Debido al virus que afecta al mundo, los Ministerios de Educación a nivel nacional y local acordaron que la ceremonia se realizará respetando todos los protocolos de prevención del COVID-19 a través de 2 videos, uno del país y otro de la provincia.

Los sanjuaninos elegidos:

Kevin Axel Brizuela Cerezo

Asiste a la Escuela Perito Francisco Pascacio Moreno. Es hincha de Boca al igual que su papá Rodolfo. Le encantan los ñoquis de su mamá Gloria y les fascina la guitarra, tanto que está aprendiendo a tocar el instrumento en la Biblioteca Popular Sur. Es único hijo y sus padres lo definen como muy colaborador y estudioso.

"Nunca nos imaginamos que iba ser seleccionado, es muy sencillo, estudioso y tiene diversas actividades. Es un orgullo, somos todos grandes, abuelos y tíos lo consienten. Es bueno y respetuoso. Jugamos a la pelota y gran parte la dedica a la computadora, se entretiene de esa forma ahora que no pueden salir", contó su padre.

"Estamos muy orgullosos, es muy colaborador en la casa y buen alumno. Estamos esperando para ver el video, cuando nos llamaron desde la escuela para avisarnos fue una alegría inmensa. Son esas pequeñas cosas que nos dan a los padres una felicidad inmensa, donde se ve que el esfuerzo que se hace tiene su beneficio", dijo su madre.

Mientras que, sus maestras dijeron que “es un alumno muy querido por sus compañeros. Asiste a la escuela desde primer grado, tiene padres muy presentes que se interesan en su desempeño escolar. Es responsable, dedicado a sus tareas, entusiasta y solidario. Siempre llega contento a la escuela".

Kevin junto a su docente. Foto: Si San Juan.

Lola Muñoz

La niña tiene 10 años y cursa cuarto grado en la Escuela de Educación Especial Graciela Cibeira de Cantoni. El año pasado no pudo hacer la promesa a la Bandera debido a que tuvo una operación a corazón abierto. Debido a la pandemia, tenía miedo de no poder cumplir su sueño en este 2020, pero sus expectativas fueron superadas. La niña no solo podrá hacerla, sino que también va a representar a todos los estudiantes sanjuaninos al salir en el video en el que van a participar todas las provincias de la Argentina.

Lola fue seleccionada por el Movimiento Sanmartiniano Nacional del Regimiento de Granaderos a Caballo del General San Martín Escolta Presidencial quien le envió un Diploma de Honor, por su vocación Sanmartiniana y amor a la Patria. Además, la nombraron "Granaderita Honoraria" del Cuartel de Palermo.

La directora de la escuela de Lola, María Fernanda Ramos, fue quien se encargó de darle la noticia. "Lola asiste desde los 4 años. Es muy dulce y simpática, llega a la escuela con una gran sonrisa. Además de aprender, tiene sus amigos con los que comparte juegos. Es muy expresiva, logra hacerse entender perfectamente cuando requiere algo, es muy demostrativa con sus afectos. El día de la filmación el equipo fue a su casa, ella ya nos esperaba preparada. Estaba muy emocionada, impecable en su presentación. Su mamá esta siempre muy presente ante los requerimientos escolares", contó Ramos.

Lola junto a sus docentes. Foto: Si San Juan.

Graciela, su mamá, contó: “Cuando nació, los médicos se demoraron en decirme cómo estaba la beba, hasta que vinieron y me explicaron que era down. Les dije que no importaba, era mi hija y la quería igual. Mi niña es puro amor, es una bendición. Le encanta la escuela, bailar y cantar. Estuvo estudiando danza, viajó a competir salió en segundo lugar. Cuando advertimos que le gustaba el baile la llevamos para estimularla. Le encanta el Hip Hop, y todo lo que se baila ahora, en el celular suele buscar videos de baile y saca pasos, se graba. Es muy atenta y colabora mucho en la casa, pone la mesa ayuda a lavar platos. Su debilidad son las milanesas. Se lleva muy bien con su hermana mayor Jazmín, pero también con el resto de sus hermanos: Micaela, José Nahuel, Jorge, Brisa, Paulina, Ciro. Eran 9 en total pero falleció uno de mis hijos, Lola es la octava".

También habló sobre el día de la grabación y dijo que “fue una locura, no podía creer lo que me decían las maestras. Se iba a cumplir el sueño de Lola, el año pasado se preparó para la promesa, pero no la pudo realizar porque fue sometida a una operación a corazón abierto, eso llevó un tiempito de recuperación y no pudo estar con sus compañeros. Y ahora lo hizo en representación de todos ellos y de los sanjuaninos. Un orgullo. Estaba ansiosa y feliz, esperamos ver el video estamos tan felices", dijo con orgullo la madre de Lola.