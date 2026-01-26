L-Gante regresa a San Juan tras un paso que dejó huella

L-Gante se presentará nuevamente en San Juan el viernes 30 de enero de 2026, a las 23:55, en Sala del Sol, en un show que llega cargado de antecedentes concretos en la provincia y una fuerte expectativa por la convocatoria. Las entradas ya están a la venta con precios de $5.000 y $8.000, según ubicación.

Los tickets pueden adquirirse de manera online a través de Entradaweb.com y también en puntos físicos distribuidos en distintos departamentos. Entre ellos figuran Farmacia Echegaray (Capital y Rawson), Barbería Yaman en Chimbas, el kiosco frente a Sala del Sol en Rawson y los locales Meraki de Pocito y Chimbas, ubicados sobre calle Mendoza. Además, se habilitó la compra mediante códigos QR al número 2644849110.

El fin de semana que lo desbordó todo

La primera visita de L-Gante a San Juan, en marzo de 2021, coincidió con el momento de explosión nacional de L-Gante RKT, el hit que lo llevó de General Rodríguez a ocupar un lugar central en la música urbana argentina. Durante ese fin de semana, el cantante se movió sin esquema rígido: recorrió boliches, se reunió con grupos de jóvenes en la vía pública, compartió bebidas y registró buena parte de la gira informal en historias de Instagram.

El epicentro de esa estadía fue Rawson. Allí se alojó en un hotel desde donde salía con frecuencia a saludar a fans que se acercaban a cualquier hora. Las imágenes lo mostraron tomando fernet, subiendo a autos ajenos, caminando barrios y mezclándose con vecinos y seguidores, en una dinámica que él mismo describió después como “estar en la calle”.

La exposición permanente derivó en un episodio que marcó su relación con la provincia. Durante la madrugada del lunes, L-Gante fue demorado y trasladado a la Comisaría 6ª de Rawson, junto a otras personas, tras un procedimiento policial por disturbios en la vía pública. El propio artista grabó videos desde el interior de la seccional y aseguró que lo llevaron “por ser famoso y no tener el barbijo puesto”, en el contexto de las restricciones sanitarias vigentes.

Horas después recuperó la libertad y volvió al hotel, desde donde publicó nuevas historias anunciando su salida de San Juan. El episodio no quedó ahí: con el tiempo, el cantante relató la experiencia en entrevistas nacionales. En el ciclo Caja Negra contó que llegó a cantar dentro de la comisaría a pedido de otros detenidos, y más tarde volvió a mencionar su paso por San Juan en una charla con el streamer Ibai Llanos, como una anécdota que ilustraba el nivel de exposición que ya tenía en ese momento.