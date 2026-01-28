La advertencia de la Tora Villar a Evangelina Anderson sobre Maxi Kilates

Los rumores de un incipiente romance entre Evangelina Anderson y el cantante Maxi Kilates sacudieron el ambiente del espectáculo tras detectarse movimientos en redes sociales y la presencia de la modelo en un show del artista a mediados de enero.

Según detalló Martín Salwe en el programa SQP (América), la integrante de MasterChef Celebrity disfrutó de la presentación en compañía de un grupo integrado también por la periodista Majo Martino. En este contexto, Lucila "La Tora" Villar, quien mantuvo un vínculo pasado con el músico, rompió el silencio con declaraciones contundentes.

Respecto a las especulaciones sobre la nueva pareja, Villar manifestó inicialmente: “Lo vi, pero no tengo nada para opinar”. Sin embargo, la tensión aumentó cuando se le pidió una recomendación para Anderson, ante lo cual sentenció: “No se lo recomiendo”.

A pesar de trabajar en el mismo reality, la ex Gran Hermano aclaró que no hubo charlas privadas sobre el tema y elogió la trayectoria de la modelo: “¿Qué consejo le puedo dar? Ella tiene años de carrera; que me dé ella a mí“.

La Tora también evaluó el impacto visual de ambos, definiéndolos de forma escueta y elegante: “Sería una bomba, explosiva. Son dos bombones”. No obstante, su opinión personal sobre el cantante fue tajante al preguntarle si rescataba algo positivo de él: “No, nada bueno. Malo, a terapia”.

Para cerrar la entrevista, tomó distancia de las decisiones afectivas y las nuevas compañías de su ex pareja señalando: “No tengo idea, ¿qué puedo decir? Eso pregúntenle a ellos".