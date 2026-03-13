San Juan se prepara para vivir un receso semanal cargado de adrenalina y competencia. Desde este viernes 13 hasta el domingo 15 de marzo, la provincia ofrecerá una variada cartelera de eventos que incluyen finales provinciales, debuts nacionales y el inicio de campeonatos locales en diversas disciplinas.

Viernes 13: Futsal y formación

La acción comienza esta tarde con el acto de inicio del ciclo lectivo de la Escuela Provincial de Arbitraje en el Teatro Sarmiento (18:15). En lo competitivo, el Estadio Aldo Cantoni será el epicentro de la Copa de Campeones de Futsal, con el duelo destacado entre Sportivo 25 de Mayo y Unión Deportiva Caucetera a las 22:30. Además, arranca la segunda fecha del Apertura de la Liga Sanjuanina con siete partidos en simultáneo a las 21:00.

Sábado 14: Debuts nacionales y rutas

El sábado se destaca por el debut de Urquiza en la Liga Federal de Básquet, recibiendo a Banda Norte de Río Cuarto a las 19:00. En las rutas, el ciclismo rendirá homenaje a Elías Pereyra con la octava edición de su carrera en Rivadavia (16:00).

Por su parte, el CEF N° 20 (La Granja) tendrá doble actividad: el inicio del Torneo Apertura de Atletismo (17:00) y el Seven de Mamis Hockey. En lo administrativo, 30 aspirantes a guardavidas rendirán su ingreso en el Dique Punta Negra desde las 10:00.

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Domingo 15: Finales en el Bicentenario y montaña

El plato fuerte del domingo serán las finales de la Copa de Campeones Juvenil (Sub 13 y Sub 15) en el Estadio San Juan del Bicentenario. Por la mañana se definirá la Copa Plata y desde las 15:30 la Copa Oro, con duelos entre ADA de Albardón, Deportivo Rincón y General Belgrano.

Para los amantes de la naturaleza, el Mountain Bike larga su campeonato sanjuanino en Loma de las Tapias (Ullum) a partir de las 9:00.

El fútbol de Liga no se detiene

La Primera División local disputará su sexta fecha con partidos atractivos como Desamparados vs. Marquesado (domingo 20:00) y Unión vs. Juventud Zondina (domingo 19:30). Además, la Segunda División pondrá en marcha su Torneo Apertura con 10 partidos repartidos entre sábado y domingo.