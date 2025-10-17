La Selección argentina escaló al segundo puesto del ranking FIFA masculino, según la última actualización publicada este viernes, tras el cierre de 173 partidos internacionales. La Albiceleste superó a Francia, que ahora ocupa el tercer lugar, gracias al empate 2-2 de Les Bleus frente a Islandia en las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, actual campeón del mundo, aprovechó la situación y recuperó posiciones en la clasificación, luego de haber perdido el liderazgo en septiembre, tras 29 meses como número uno. España se mantuvo al frente del ranking tras sumar dos victorias que le permitieron conservar el primer puesto.

En la misma actualización, Alemania subió dos lugares y regresó al top 10, desplazando a Croacia al undécimo puesto luego de que los balcánicos perdieran puntos importantes en su camino hacia la clasificación al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.

El top 10 completo quedó conformado de la siguiente manera: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica, Italia y Alemania. La próxima actualización del ranking FIFA se realizará el 20 de noviembre.