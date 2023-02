La amenaza de Ailín Pérez a su rival: la argentina pelea este sábado en UFC Vegas 70

Este sábado, Ailín Pérez se enfrentará contra Hailey Cowan en UFC Vegas 70, en la categoría de Peso Gallo femenino. “Fiona” se instaló en MMA Masters en preparación para su regreso al octágono más famoso del mundo. La antes mencionada no está lista para renunciar a sus sueños y busca su primera victoria en la compañía, luego de perder su debut promocional en el histórico primer evento de la empresa en Francia.

Ailín Pérez vive en Argentina, la mayor parte de su entrenamiento lo ha realizado allí y tiene el propósito de convertirse en una estrella de la empresa más importante en el mundo de las MMA. La peleadora dialogó con MMA Junkie y dijo: "Me comunico con los entrenadores aquí, a quienes tuve el placer de conocer en París, y les gusté, y me gustaron mucho. Su trabajo es bien conocido aquí en los EE. UU., y dije: 'Está bien, probemos'".

"Pelear en UFC me da vida, así que sigamos el camino. El resultado (desde el debut) no me definirá como persona, y el viaje continúa. No va a acabar con mi carrera ni me va a frustrar. En todo caso, me empujará hacia adelante. Así que fui y lo probé, llegué aquí en octubre y dije: 'Está aquí. Aquí es donde necesito estar'. Mi evolución fue mejorando semana a semana. Todos los socios de capacitación han sido muy útiles. Obviamente extraño a mi hijo", aportó.

La estrategia de Ailín Pérez para volver con todo a UFC

Por otra parte, Ailín Pérez dijo: "Mi próximo objetivo es poder traerlo. Pero nada es imposible. Estoy aquí y estoy listo para montar un espectáculo el sábado. Si tuviera que definir el cambio en palabras, la primera palabra que usaría es estrategia, la segunda palabra que usaría sería familia. La estrategia cuando se trata de abordar una pelea como, 'OK, aquí tenemos un peleador y aquí está el otro".

"¿Cómo podemos vencerla usando las herramientas que tenemos? Aquí están sus debilidades y sus fortalezas.' Son rondas de 5 minutos. La gente piensa que eso es mucho, pero no lo es. Cierras y abres los ojos, y la lucha ha terminado. Y en cuanto al aspecto familiar, aquí estamos todos muy unidos. Todos estamos aquí para ayudarnos unos a otros. En ese aspecto, estamos todos juntos. MMA Masters me dio la confianza de que puedo hacerlo, que puedo volver aún más fuerte", sentenció la argentina de UFC.