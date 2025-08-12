Un hombre fue aprehendido por intento de robo de una bicicleta en la intersección de calle Necochea y calle Buenaventura Luna, en Capital, durante la noche del pasado 11 de agosto de 2025, alrededor de las 21:33 horas.

Según el informe policial, el damnificado, de 21 años, se encontraba en el lugar juntando cartón cuando dejó su bicicleta rodado 29 a un costado de la calzada. En ese momento, un sujeto de sexo masculino intentó sustraerle el vehículo. Sin dudarlo, el joven, identificado como Esquivel, persiguió al ladrón a los gritos, logrando alertar al personal policial que se encontraba cerca.

Los efectivos acudieron de inmediato a la zona. Al notar la presencia policial, el acusado, identificado como Brizuela Mauricio Fabián, arrojó la bicicleta e intentó huir, pero fue detenido a pocos metros del lugar por los agentes.