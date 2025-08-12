Explosiva y adictiva: la película con Brad Pitt que rompe récords en Netflix

Netflix ha incorporado recientemente a su catálogo “Tren Bala”, una película de acción que, tras su estreno en la plataforma, se ha posicionado rápidamente entre los contenidos más vistos del momento. Estrenada originalmente en 2022 en cines, esta producción dirigida por David Leitch vuelve a captar la atención del público gracias a su ritmo imparable y un elenco de primer nivel encabezado por Brad Pitt.

El filme narra la historia de Ladybug, un asesino profesional que intenta reformarse y adoptar un enfoque más pacífico en su trabajo, tal como se lo aconseja su terapeuta. Pero su intento por alejarse de la violencia se ve frustrado cuando acepta una misión aparentemente sencilla: recuperar un maletín en un tren bala que recorre el trayecto entre Tokio y Morioka. Lo que parece una tarea simple, pronto se convierte en una batalla frenética con varios asesinos abordo, todos tras el mismo objetivo.

Publicidad

Reparto de la película que es furor en Netflix

El reparto cuenta con personajes tan letales como carismáticos. Entre ellos están el “Príncipe” (Joey King), una joven que usa la manipulación como arma letal; “Limón” (Brian Tyree Henry) y “Mandarina” (Aaron Taylor-Johnson), un dúo de hermanos con un particular código moral; “El Lobo” (Bad Bunny), un asesino mexicano en busca de venganza; y “La Muerte Blanca” (Michael Shannon), un jefe mafioso que está detrás de todo. Sus historias se entrelazan en medio de escenas de acción espectaculares, llenas de violencia estilizada y humor negro.

Lo que distingue a “Tren Bala” es su combinación de diálogos agudos, combates coreografiados con precisión y un tono irreverente que no da respiro. La película desarrolla su trama a medida que el tren avanza, revelando conexiones ocultas entre los personajes y desencadenando una serie de enfrentamientos que llevan al caos total.

Publicidad

Con una propuesta visual atractiva y una narrativa que mezcla el suspenso con la comedia, “Tren Bala” se confirma como un éxito rotundo en Netflix. Su mezcla de adrenalina, giros inesperados y actuaciones destacadas convierten a esta película en una opción ideal para quienes buscan entretenimiento vertiginoso y sin interrupciones.