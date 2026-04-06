El cuerpo de Alberto Oscar Quiroga fue hallado el domingo en una zona rural de Santa Rosa, en el departamento 25 de Mayo, tras nueve días de búsqueda. Con el avance de las pericias, se conocieron los resultados de la autopsia y la palabra oficial de la fiscalía, que aportan precisiones sobre las causas del fallecimiento y el estado actual de la investigación.

La autopsia determinó que el fotógrafo falleció a causa de un traumatismo de tórax cerrado con hemotórax bilateral, compatible con una caída. El informe del Complejo Científico y Forense del Poder Judicial indicó que la acumulación de sangre en ambas cavidades pulmonares impidió la expansión normal de los pulmones, que se encontraban contusos y colapsados, lo que afectó de manera sustancial la mecánica ventilatoria, generó insuficiencia respiratoria y derivó en la muerte. También se estableció que el intervalo post mortem podría coincidir con la fecha de desaparición, lo que será corroborado mediante estudios de entomología forense.

Desde la fiscalía se informó que el estudio fue concluido y comunicado por los peritos intervinientes. “Se ha cumplimentado con la autopsia y los peritos han informado las conclusiones a las que arribaron”, señalaron. En ese marco, se precisó que “todo lo mencionado corresponde como causa de muerte a lesiones compatibles con traumatismo producto de una caída”, en línea con los datos aportados por el informe técnico.

A partir de estos resultados, se indicó que el cuadro general descrito responde a un mecanismo traumático sin evidencia concluyente de otra causa directa. “Con este informe se descarta que haya sido una muerte violenta”, señalaron desde el ámbito judicial, aunque aclararon que la investigación continúa para determinar las circunstancias en que ocurrió la caída.

El rol de la fiscalía y la investigación

La Unidad Fiscal interviniente tomó participación una vez producido el hallazgo del cuerpo. “La intervención comenzó a partir del momento en que se tomó conocimiento de la persona fallecida”, indicaron, diferenciando esta etapa de las actuaciones previas realizadas durante la búsqueda.

En relación con posibles líneas investigativas, se explicó que las medidas adoptadas anteriormente corresponden a otra unidad fiscal. “Si en esas pesquisas se consideró que algunas personas podían estar vinculadas a una línea investigativa, esas decisiones corresponden a esa instancia”, señalaron, al tiempo que aclararon que no hay personas detenidas bajo la actual intervención.

Elementos en análisis

Entre las medidas en curso, se encuentra el análisis de distintos elementos vinculados a la causa. El teléfono celular del fotógrafo aún no fue peritado y forma parte de las pruebas pendientes. “Se va a profundizar en todo lo necesario para determinar cómo llegó al lugar y qué ocurrió previamente”, indicaron.

También se investiga la posible existencia de registros fílmicos en la zona. “Hay una cámara que está siendo analizada para establecer si pudo haber estado acompañado o si intervino otra persona”, señalaron. Por el momento, el hallazgo del cuerpo se produjo por el aviso de vecinos y no a partir de la localización de dispositivos electrónicos.

Un caso en desarrollo

La investigación se encuentra en una etapa inicial bajo la órbita de la fiscalía interviniente. Se analizan las circunstancias en las que se produjo la caída y el recorrido previo de Quiroga, con el objetivo de reconstruir los hechos.

Mientras avanzan las pericias y estudios complementarios, los resultados de la autopsia constituyen el principal elemento técnico disponible hasta el momento para explicar la causa de muerte, aunque aún restan definiciones sobre el contexto en que se produjo el hecho.