El Ministerio de Salud de San Juan dispuso la clausura de dos geriátricos que funcionaban de manera irregular en la provincia, tras recibir denuncias sobre presuntas anomalías en estos espacios destinados al cuidado de adultos mayores.

La medida fue confirmada por el secretario de Control y Planeamiento de Salud, Gastón Jofré, quien explicó que las inspecciones se iniciaron luego de reportes sobre tres residencias sin habilitación. Durante los operativos, se constató que uno de los lugares ya no estaba en funcionamiento, mientras que los otros dos continuaban activos y fueron clausurados de inmediato.

En uno de los establecimientos se encontraban alojados 14 adultos mayores y en el otro 12. Tras el cierre, las familias deberán reubicar a los residentes en instituciones habilitadas en un plazo de 15 días.

Desde la cartera sanitaria recordaron que estos espacios deben cumplir requisitos específicos para operar legalmente, como condiciones adecuadas de infraestructura, sistemas de seguridad y prevención de incendios, controles médicos periódicos, personal de enfermería y documentación en regla.

El funcionario detalló además que en la provincia existen 36 residencias para adultos mayores, de las cuales solo 27 cuentan con habilitación vigente. Si bien los permisos tienen una duración de tres años, las inspecciones pueden realizarse en cualquier momento.

Las autoridades subrayaron la importancia de garantizar condiciones dignas para las personas mayores y remarcaron que las instituciones deben ajustarse a todos los requerimientos establecidos.

También se instó a la población a denunciar situaciones de abandono, destrato o irregularidades. Los reclamos pueden realizarse en la Dirección de Regulación y Control de Gestión, en el Centro Cívico, o por vía telefónica.

Finalmente, se informó que los controles son realizados por equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de enfermería, trabajo social, medicina y farmacia, que evalúan la atención sanitaria, la alimentación y las condiciones generales de alojamiento.