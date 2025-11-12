La emotiva historia de la camiseta de Boca que rindió homenaje al glorioso entrenador Miguel Ángel Russo sumó un capítulo inesperado. El pasado 18 de octubre, el Xeneize le rindió homenaje al DT en la previa del duelo ante Belgrano en la Bombonera tras su fallecimiento. En uno de los actos más emotivos de aquella tarde, se envió al cielo una remera de Boca de globos azules y oro en dedicatoria a “Miguelo”.

Los encargados de realizar este simbólico envío fueron Leandro Paredes y Claudio Úbeda. En las últimas horas, 24 días después del homenaje y días después del Superclásico, la camiseta fue hallada en Uruguay, específicamente en Cañada Nieto, una localidad uruguaya que pertenece al departamento de Soriano.

El hallazgo fue realizado por un joven productor rural de Soriano que se encontró con la remera “azul y oro” mientras trabajaba en el campo. Según la función de "medir la distancia" de Google Maps, la separación entre Cañada Nieto y La Bombonera es de 106,777 km.

Este número rápidamente fue asociado por los hinchas a la ilusión por la séptima Copa Libertadores, ya que la suma de 1+0+6 es igual a 7, seguido por la secuencia 777. Esta coincidencia surge en un momento clave, dado que el club Xeneize logró el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras vencer a River Plate.