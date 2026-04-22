La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó la apertura de la inscripción a una nueva edición del Programa Centros de Familia, impulsado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación. La iniciativa está destinada a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, junto a sus familias.

El programa busca promover el acceso a actividades deportivas, culturales, artísticas y educativas en distintos espacios de la Ciudad. El objetivo es acompañar el desarrollo integral de las infancias y adolescencias, en articulación con el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la provincia.

Como parte del beneficio, las personas inscriptas recibirán un voucher de $24.000 mediante una tarjeta física no bancaria precargada. El mismo podrá utilizarse únicamente en los Centros de Familia adheridos y no permite extracción de dinero, uso en comercios, bancos ni recarga.

Para acceder a las actividades, las familias deberán seleccionar una propuesta, acercarse a un centro habilitado, canjear el voucher y participar de la actividad elegida.

Cronograma de inscripción

Las inscripciones se realizarán en distintos puntos de la Ciudad de San Juan:

Lunes 27 de abril: Unión Vecinal Villa América (Av. Argentina 640 norte)

Martes 28 de abril: Unión Vecinal Villa del Carril (Segundino Navarro 590 sur)

Miércoles 29 de abril: Club Colón Junior (Sargento Cabral 1283 oeste)

Jueves 30 de abril: Unión Vecinal Comandante Cabot (Calle Mary O’Graham 344 este)

Los horarios establecidos son de 8 a 13 y de 16 a 19.

Requisitos y funcionamiento

La inscripción está dirigida exclusivamente a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también perciban la Tarjeta Alimentar. El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, quien deberá presentar el DNI físico y vigente del menor.

Además del acceso a actividades, el programa incluye talleres y charlas dictadas por orientadores técnicos locales capacitados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Estos espacios están orientados a brindar herramientas vinculadas a la crianza, el juego, la lectura y la alimentación.

Para más información, se puede ingresar al sitio oficial: www.argentina.gob.ar/centros-de-familia.