La actividad económica mostró una retracción durante febrero de 2026, de acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El indicador registró una caída del 2,6% en la comparación mensual desestacionalizada y un retroceso del 2,1% en la medición interanual.

Según el informe oficial, ocho de los sectores que integran el EMAE mostraron variaciones positivas en la comparación con febrero de 2025. Entre ellos se destacaron pesca, con un incremento del 14,8%, explotación de minas y canteras con un 9,9%, agricultura, ganadería, caza y silvicultura con 8,4%, e intermediación financiera con un 6%.

El gráfico muestra el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) por sector.

En conjunto, los sectores de minería y agro aportaron 0,8 puntos porcentuales al resultado interanual del indicador.

En contraste, siete ramas de actividad presentaron caídas en la comparación interanual. La industria manufacturera registró una baja del 8,7%, el comercio mayorista, minorista y reparaciones cayó 7%, y electricidad, gas y agua retrocedió 6%.

También se observaron descensos en impuestos netos de subsidios, con una baja del 4,2%, y en administración pública y defensa, con una disminución del 1,5%.

El comportamiento del indicador se dio en un contexto donde distintos sectores ya habían mostrado señales de variación en los niveles de actividad, según los datos oficiales del organismo estadístico.