Miércoles 22 de Abril
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La Noche de los Panchos anotó 40 locales para participar del evento

La iniciativa impulsada por un emprendedor gastronómico creció y se concretará con la participación de 40 pancherías en distintos departamentos.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La iniciativa fue impulsada por Maximiliano Ruarte, un panchero sanjuanino dueño de la marca Panchazo. (Foto archivo)
 

La propuesta de la “Noche de los Panchos” en San Juan ya es una realidad: 40 locales gastronómicos confirmaron su participación en una jornada especial con promociones 2x1 que busca impulsar las ventas y visibilizar a emprendedores del sector. La iniciativa se llevará a cabo entre el 10 y el 15 de abril, en una fecha que será un miércoles.

La idea fue impulsada por Maximiliano Ruarte, propietario de la marca Panchazo, quien hace un mes planteó la necesidad de generar una acción conjunta para fortalecer el rubro. Con más de 18 años de trayectoria, el comerciante logró convocar a decenas de pancherías que se sumaron a la propuesta.

“Lo que empezó como una charla se convirtió en realidad. Somos 40 emprendedores gastronómicos que apostamos a una noche única”, expresó Ruarte al confirmar el cierre de la convocatoria, destacando el entusiasmo del sector.

El evento tendrá alcance en varios departamentos.

Rawson

  1. Entre amigos
  2. Fast cats
  3. A comer (2)
  4. Santi Panchos
  5. Panchazo
  6. Panchos guemes (2)
  7. Panchos Lorenz
  8. El Carro Black
  9. Rancho el gringo
  10. Panchos Teddy
  11. Rico Pancho (3)
  12. Monster burguers
  13. Sabroso
  14. La esquinita
  15. Lo Criollo

Rivadavia

  1. Panchomalo
  2. Ratatouille
  3. Panchazo
  4. Matu’s FoodTruck 

Capital

  1. La Lucía
  2. Camalu
  3. Sabroso (3)
  4. Sabores del caribe
  5. Papucho 
  6. Panchos la plaza (2)
  7. Full Salchi
  8. Punto Cero

Chimbas

  1. Pachatas Gaston
  2. Gamusa
  3. El rulo
  4. Ilb
  5. Burger Pia

Santa Lucía

  1. Panchazo
  2. La esquinita

San Martín

  1. La Capital HotDog
  2. El animal

Jáchal

  1. Ricos Panchos

Sarmiento

  1. La Pancheria

 

El objetivo central es generar movimiento económico en un contexto complejo, pero también dar visibilidad a pequeños emprendimientos.

“Vamos a poder devolverle un poco de amor a todos nuestros clientes. ¿Quién no comió un panchito alguna vez?”, destacó el organizador.

La Noche de los Panchos se presenta así como una propuesta que combina promociones, identidad gastronómica y trabajo colaborativo, con la expectativa de convertirse en un evento que pueda repetirse y consolidarse en el calendario local.

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