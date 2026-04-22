La propuesta de la “Noche de los Panchos” en San Juan ya es una realidad: 40 locales gastronómicos confirmaron su participación en una jornada especial con promociones 2x1 que busca impulsar las ventas y visibilizar a emprendedores del sector. La iniciativa se llevará a cabo entre el 10 y el 15 de abril, en una fecha que será un miércoles.

La idea fue impulsada por Maximiliano Ruarte, propietario de la marca Panchazo, quien hace un mes planteó la necesidad de generar una acción conjunta para fortalecer el rubro. Con más de 18 años de trayectoria, el comerciante logró convocar a decenas de pancherías que se sumaron a la propuesta.

“Lo que empezó como una charla se convirtió en realidad. Somos 40 emprendedores gastronómicos que apostamos a una noche única”, expresó Ruarte al confirmar el cierre de la convocatoria, destacando el entusiasmo del sector.

El evento tendrá alcance en varios departamentos.

Rawson

Entre amigos Fast cats A comer (2) Santi Panchos Panchazo Panchos guemes (2) Panchos Lorenz El Carro Black Rancho el gringo Panchos Teddy Rico Pancho (3) Monster burguers Sabroso La esquinita Lo Criollo

Rivadavia

Panchomalo Ratatouille Panchazo Matu’s FoodTruck

Capital

La Lucía Camalu Sabroso (3) Sabores del caribe Papucho Panchos la plaza (2) Full Salchi Punto Cero

Chimbas

Pachatas Gaston Gamusa El rulo Ilb Burger Pia

Santa Lucía

Panchazo La esquinita

San Martín

La Capital HotDog El animal

Jáchal

Ricos Panchos

Sarmiento

La Pancheria

El objetivo central es generar movimiento económico en un contexto complejo, pero también dar visibilidad a pequeños emprendimientos.

“Vamos a poder devolverle un poco de amor a todos nuestros clientes. ¿Quién no comió un panchito alguna vez?”, destacó el organizador.

La Noche de los Panchos se presenta así como una propuesta que combina promociones, identidad gastronómica y trabajo colaborativo, con la expectativa de convertirse en un evento que pueda repetirse y consolidarse en el calendario local.