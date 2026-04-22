El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, ratificó la postura oficial en defensa de la jurisdicción provincial sobre el Proyecto Vicuña, luego del planteo realizado desde La Rioja por los límites interprovinciales. El mandatario aseguró que la posición sanjuanina se sustenta en el marco legal vigente y que será defendida “con la ley en la mano”.

“El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente y lleva más de medio siglo de aplicación”, afirmó Orrego, en un mensaje directo sobre la controversia.

El gobernador remarcó que la jurisdicción sobre el yacimiento es “clara, legal y reconocida”, y sostuvo que los recursos naturales ubicados en territorio sanjuanino pertenecen exclusivamente a la provincia, en línea con lo establecido por el artículo 124 de la Constitución Nacional.

En ese sentido, también fue contundente respecto a la discusión por eventuales regalías:

“No existe ninguna norma en la Argentina que obligue a una provincia a compartir los recursos con otra. Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos”.

Orrego insistió en que la defensa se dará dentro del marco institucional y jurídico, y evitó escalar el conflicto en términos políticos. “Vamos a defender a San Juan y a los sanjuaninos contra cualquier tipo de ataque, pero siempre dentro de la ley, no con declaraciones mediáticas”, expresó.

Finalmente, el mandatario llamó a mantener el diálogo con la provincia vecina, aunque marcó límites claros: “Tenemos respeto por La Rioja, pero una cosa es el diálogo institucional y otra es abrir debates sin sustento jurídico. La ley es la ley”.