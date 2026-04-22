Un equipo de científicos del Conicet descubrió en la Patagonia argentina una nueva especie de reptil que vivió hace aproximadamente 70 millones de años, durante el período Cretácico tardío. El hallazgo, realizado en la provincia de Río Negro, es considerado clave para comprender la evolución de estos animales antes de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios.

La especie fue bautizada Paleoteius lakui y se trata del lagarto terrestre más completo encontrado hasta ahora en Sudamérica para esa época. Los restos fósiles fueron hallados en la Formación Allen, en el yacimiento Salitral Ojo de Agua, una zona que ya había aportado otros descubrimientos relevantes.

Según los investigadores, el reptil era pequeño (de poco más de 15 centímetros), tenía un cráneo con protuberancias y dientes finos adaptados para alimentarse de insectos. Uno de los aspectos más destacados del hallazgo es el excelente estado de conservación, algo poco frecuente en animales de este tamaño.

El descubrimiento cobra aún mayor relevancia porque este tipo de fósiles es extremadamente escaso. Los científicos lograron recuperar gran parte del esqueleto y del cráneo, lo que permite reconstruir con precisión cómo era y cómo vivía esta especie.

Además, el hallazgo llena un vacío importante en el registro fósil del hemisferio sur. Mientras en el norte se conocen más de 150 especies de lagartos del Mesozoico, en Sudamérica hay menos de una docena identificadas, lo que convierte a Paleoteius lakui en una pieza clave para la ciencia.

Los especialistas destacan que esta nueva especie no pertenece a ningún grupo conocido hasta ahora, lo que sugiere la existencia de linajes desconocidos en la región y abre nuevas líneas de investigación sobre la biodiversidad prehistórica del continente.