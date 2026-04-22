Allanamiento y protocolo por una amenaza de masacre en una escuela

Un nuevo protocolo por posible “masacre escolar” se activó en la Ciudad de Buenos Aires luego de que un alumno de 13 años de un colegio del barrio de Recoleta difundiera en redes sociales una imagen con un arma y un mensaje intimidante. La situación derivó en un allanamiento judicial y encendió la alarma en la comunidad educativa.

El hecho ocurrió en el Colegio Champagnat, donde las autoridades detectaron que el estudiante había publicado en su estado de WhatsApp una foto en la que se observaba un arma de fuego junto a municiones. El mensaje que acompañaba la imagen advertía sobre un posible ataque, lo que generó preocupación inmediata.

Tras tomar conocimiento, el rector del establecimiento realizó la denuncia y el caso quedó en manos del juzgado a cargo de Julián Ercolini, que ordenó un allanamiento en el domicilio del menor. Durante el operativo, la Policía secuestró dispositivos electrónicos como un celular, una CPU y pendrives para ser peritados.

Desde la institución educativa informaron que se activaron todos los protocolos de seguridad y se dio intervención a las autoridades correspondientes. Además, buscaron llevar tranquilidad a las familias al asegurar que la situación está contenida y en proceso de resolución.

El caso se da en un contexto de creciente preocupación por amenazas en escuelas, muchas de ellas vinculadas a desafíos virales en redes sociales que promueven mensajes violentos. En los últimos días, se registraron episodios similares en distintos establecimientos del país.

La investigación continúa para determinar el alcance de la amenaza y el origen del material difundido, mientras se refuerzan las medidas preventivas en instituciones educativas para evitar situaciones de riesgo.