Un hecho trágico se registró este miércoles por la siesta en el departamento Santa Lucía, en el límite con Chimbas, donde una mujer fue hallada sin vida en el interior de un canal. El episodio generó un amplio operativo policial en la zona.

El hallazgo se produjo a la altura de calle Chacabuco, luego de que vecinos alertaran a la Policía al observar un cuerpo en el interior del cauce. Ante el aviso, acudió personal de la Motorizada N°6 junto a efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este, quienes realizaron el procedimiento para retirar el cuerpo, que fue extraído en la zona de calle Necochea, antes de Chacabuco.

Por el momento no se determinaron las causas del hecho. La investigación continúa en una etapa inicial y los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre la forma en que la mujer terminó en el canal.

En el lugar trabajó personal de la División Criminalística junto a efectivos policiales, bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Roberto Ginsberg.

Las pericias en curso serán determinantes para establecer las circunstancias del deceso y avanzar en la identificación de la víctima.