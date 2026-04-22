Miércoles 22 de Abril
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Policiales > Tragedia

Investigan la muerte de una mujer encontrada en el Canal Benavídez

Una mujer fue hallada sin vida en el Canal Benavídez, a la altura de calle Chacabuco, entre Santa Lucía y Chimbas. El cuerpo aún no fue identificado y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Vecinos alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo en el cauce.

Un hecho trágico se registró este miércoles por la siesta en el departamento Santa Lucía, en el límite con Chimbas, donde una mujer fue hallada sin vida en el interior de un canal. El episodio generó un amplio operativo policial en la zona.

El hallazgo se produjo a la altura de calle Chacabuco, luego de que vecinos alertaran a la Policía al observar un cuerpo en el interior del cauce. Ante el aviso, acudió personal de la Motorizada N°6 junto a efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este, quienes realizaron el procedimiento para retirar el cuerpo, que fue extraído en la zona de calle Necochea, antes de Chacabuco.

Por el momento no se determinaron las causas del hecho. La investigación continúa en una etapa inicial y los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre la forma en que la mujer terminó en el canal.

En el lugar trabajó personal de la División Criminalística junto a efectivos policiales, bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Roberto Ginsberg.

Las pericias en curso serán determinantes para establecer las circunstancias del deceso y avanzar en la identificación de la víctima.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD