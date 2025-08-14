La Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento recibirá una pieza histórica de alto valor simbólico: la réplica del sable corvo del General José de San Martín. La muestra, titulada “El sable de la libertad, réplica para el presente”, quedará inaugurada este jueves 14 de agosto, a las 17 horas, en la Capital sanjuanina, y permanecerá abierta al público hasta fines de septiembre.

El arma, donada por el Colegio Militar de la Nación, forma parte de la reserva del museo y será expuesta en vísperas del aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador. Según explicó Arturo Sánchez, guía del museo, la exhibición es parte del ciclo de muestras de objeto único que desarrolla la institución bajo la dirección de Lucía González.

Publicidad

La llegada del sable a la Casa de Sarmiento no solo reviste importancia por su valor histórico, sino también por el vínculo simbólico entre dos figuras clave de la historia argentina. “San Martín consiguió la libertad a través de la gesta independentista y Sarmiento la buscó mediante la educación. La muestra es un puente entre sus visiones de país”, resaltó Sánchez.

El museo, que cerró las vacaciones de invierno con 13.700 visitantes (10.000 de otras provincias, 250 extranjeros y 2.600 sanjuaninos) destacando la gran afluencia de personas llegadas desde la provincia de Buenos Aires. El guía comentó que espera que esta exposición convoque tanto a turistas como a la comunidad local. “Es una oportunidad única para acercarse a nuestra historia y a dos próceres que marcaron el rumbo de la Nación”, agregó el guía.

Publicidad

Por otro lado, Sánchez destacó que la Casa de Sarmiento es un punto ineludible para quienes visitan San Juan, ya que permite “conocer un pedacito de nuestra historia y de este gran pueblo”. Sin embargo, el edificio enfrenta serios desafíos de conservación. Un estudio reciente, realizado junto a la empresa Geoar, una empresa dedicada desde hace 25 años en realizar servicios geofísicos a nivel nacional e internacional, detectó humedad en el jardín norte de la casa, sobre avenida Libertador. Entre las recomendaciones dadas por los profesionales, figuró el reducir el riego por goteo en esa zona y establecer una separación física entre el jardín y la estructura para prevenir filtraciones, algo que todavía se estudia resolver a la brevedad.