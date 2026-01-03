La CIA se infiltró el círculo íntimo de Maduro: la clave para su captura en Caracas

Un equipo operativo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense logró infiltrarse en el círculo más cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro, según reveló The Wall Street Journal citando fuentes familiarizadas con la operación. La información obtenida habría sido crucial para localizar con precisión a Maduro y facilitar su captura durante un operativo militar este sábado.

La Infiltración

De acuerdo con el reporte, agentes de la CIA operaban en territorio venezolano desde agosto de 2025, desplegados en varios puntos de Caracas. Su estrategia se centró en obtener "extraordinarios datos" sobre las actividades diarias del mandatario venezolano, acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo y crímenes contra la humanidad.

La parte más sensible de la operación consistió en reclutar a un informante dentro del propio gobierno venezolano. Una fuente precisó al medio que este colaborador se encontraba "dentro del círculo más cercano e íntimo de Maduro", proporcionando información detallada sobre sus movimientos y ubicaciones.

La captura

La inteligencia obtenida permitió que la Fuerza Delta —una unidad de élite del Ejército de Estados Unidos— localizara exactamente a Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un allanamiento realizado en la madrugada del sábado.

La periodista Jennifer Jacobs de CBS News confirmó que fue la Fuerza Delta la encargada del operativo en Caracas, destacando que esta misma unidad ejecutó en 2019 la misión que terminó con la vida del exjefe del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi.

Declaraciones de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump habló desde Mar-a-Lago, Florida, sobre la operación: "Fue una operación extraordinaria en Venezuela... Maduro fue exitosamente capturado en la mitad de la noche".

Trump describió que la captura ocurrió en "una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas" y confirmó que tanto Maduro como su esposa "tendrán que enfrentar a la justicia de Estados Unidos", refiriéndose a las acusaciones por narcotráfico pendientes en Nueva York.

Contexto regional

La operación se produce en medio de tensiones regionales prolongadas, con países divididos entre quienes apoyan la intervención para "liberar Venezuela" y quienes la rechazan como violación a la soberanía nacional. El gobierno venezolano no ha emitido comunicado oficial tras la captura de su presidente.

Expertos en relaciones internacionales anticipan que este evento marcará un punto de inflexión en la política hemisférica, con posibles repercusiones diplomáticas y estratégicas que se extenderán más allá de las fronteras venezolanas.

La Casa Blanca publicó fotografías que muestran a Trump supervisando la operación "Resolución Absoluta", nombre clave de la misión que culminó con la detención del mandatario venezolano, quien habría sido trasladado a un buque de la armada estadounidense en el mar Caribe.