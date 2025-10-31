En septiembre la compra neta de dólar ahorro por parte de "personas humanas" alcanzó un récord histórico de US$6.890 millones, en un mes en el cual también hubo una liquidación del agro inédita. La poca credibilidad en el esquema cambiario y el impacto negativo en los mercados de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses generó una fuerte volatilidad en el mercado de cambios, la cual se espera que se reduzca a partir de la victoria del Gobierno en los comicios nacionales.

Así lo reflejó el Banco Central (BCRA) en su informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario. De acuerdo con sus datos, la compra bruta de billetes "sin fines específicos" representó unos US$5.080 millones, lo cual implicó un salto mensual de casi 110%.

En paralelo, la autoridad monetaria reportó que fueron US$2.553 millones las divisas que se adquirieron bajo la categoría de "otras inversiones". Este componente refleja las compras realizadas contra cuentas en el exterior, que eran las que estaban generando un "rulo" mediante posteriores ventas en el CCL. Sobre este tema, vale subrayar que el Gobierno restableció durante septiembre las denominadas "restricciones cruzadas", que desde entonces impiden a quienes compran al tipo de cambio oficial, vender en los financieros durante 90 días.

Asimismo, la venta bruta de billetes y divisas por parte de personas fue de unos US$743 millones. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,8 millones de individuos compraron billetes (máximo desde 2020), mientras que unos 890.000 vendieron.

Esto transformó a la Formación de Activos Externos (FAE) en el principal grifo de salida de divisas del sistema. Otros componentes con importante saldo negativo fueron la deuda pública (-US$1.164 millones, principalmente por pagos de capital e intereses a organismos internacionales excluyendo al FMI) y el déficit en el intercambio comercial de servicios (-US$1.001 millones, de los cuales -US$588 millones correspondieron al turismo).