Elisa "Lilita" Carrió, la reconocida líder de la Coalición Cívica y exdiputada, ha generado revuelo al anunciar públicamente que se encuentra en pareja con un hombre de 95 años, cuya identidad ha preferido mantener en reserva. La noticia, que salió a la luz el 3 de septiembre de 2025, a través de una entrevista en el programa 540 de Cenital, conducido por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum, causó sorpresa en el público.

Carrió, quien se prepara para cumplir 70 años, destacó la diferencia de edad de 25 años como "una buena diferencia". Al referirse a su pareja, "Lilita" comentó, entre risas, que él "está un poco perdido". Sin embargo, la dirigente enfatizó que el hombre goza de buena salud, atribuyéndola a una "infiltración de vitamina C". Para Carrió, la dinámica de esta relación funciona perfectamente en su estado actual de salud, señalando: "En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien".

La exdiputada describió el vínculo como uno que "se reduce a la ternura, nada más". Explicó la particularidad de sus encuentros: "Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya". La decisión de no reunirse en lugares públicos como cafeterías ni utilizar aplicaciones de comunicación como Tinder o WhatsApp se debe a que ambos son figuras conocidas y a que el uso de estas plataformas "genera ansiedad", según sus palabras. La líder de la Coalición Cívica también mencionó que su pareja es "muy famoso".

Esta revelación ha traído a colación declaraciones previas de Carrió sobre sus expectativas sentimentales. En el pasado, había expresado con humor su deseo de "casarse de blanco a los 80 años" y la importancia de tener "dos baños" en una pareja para evitar problemas. También rememoró un meme viral surgido de una de sus visitas a "La noche de Mirtha Legrand", donde había mencionado estar de novia con "el más buen mozo de la Argentina", que era embajador en ese momento.