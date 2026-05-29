Boca vivió una de las noches más calientes de los últimos años luego de caer 1 a 0 frente a Universidad Católica y despedirse de la Copa Libertadores en la fase de grupos. El golpe deportivo no solo dejó al equipo sin su principal objetivo de la temporada, sino que también desató una fuerte reacción de los hinchas, que expresaron su enojo con insultos, silbidos y enfrentamientos en distintos sectores de La Bombonera.

Apenas el árbitro marcó el final del encuentro, desde las tribunas comenzó a escucharse un contundente cántico dirigido a la dirigencia y al plantel: “Que se vayan todos”. La bronca acumulada por los malos resultados y la nueva frustración internacional generó un clima de enorme tensión dentro del estadio.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron discusiones y peleas entre simpatizantes tanto en las plateas como en los pasillos internos. Algunos hinchas se enfrentaron verbalmente por diferentes posturas sobre la actualidad del club, mientras que otros protagonizaron empujones y agresiones que obligaron a intervenir a personal de seguridad.

El enojo también apuntó directamente al cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda. Cuando el entrenador abandonó el campo de juego rumbo al vestuario recibió una lluvia de insultos y abucheos por parte de gran parte del público presente. La eliminación terminó de debilitar un ciclo que ya venía siendo cuestionado por los resultados obtenidos durante la temporada.

Dentro del campo de juego también se vivieron momentos de tensión. En las últimas horas se viralizó un video donde se observa una discusión entre Nicolás Figal y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro frente al conjunto chileno, una escena que alimentó aún más las versiones sobre un vestuario golpeado y con fuertes diferencias internas.

La eliminación profundizó una crisis deportiva que viene acumulando capítulos durante los últimos meses. Boca quedó afuera de la Libertadores antes de los octavos de final y ahora deberá afrontar los playoffs de la Copa Sudamericana como único objetivo internacional en el corto plazo. La caída generó además nuevas críticas hacia la conducción encabezada por Juan Román Riquelme.

En ese contexto, distintas figuras históricas del club salieron a manifestar públicamente su preocupación por el presente institucional. Entre ellas apareció Hugo “Mono” Perotti, campeón de América con Boca en 1977, quien cuestionó con dureza el modelo de conducción actual y habló de una estructura donde las decisiones dependen de una sola persona.

Mientras la dirigencia ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador para reemplazar a Claudio Úbeda, el clima en el mundo Boca aparece cada vez más convulsionado. La eliminación copera dejó heridas abiertas, una fuerte fractura entre distintos sectores de los hinchas y un escenario de máxima presión para encarar la segunda mitad del año.