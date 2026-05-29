La causa judicial que involucró a Luis Omar Olguín y la desaparición de miles de dólares terminó con un acuerdo económico cumplido y el posterior sobreseimiento del imputado. Tras el cierre del expediente, el hombre decidió romper el silencio, negó haber actuado con intención de estafar y rechazó las versiones que lo vinculaban con apuestas en casinos.

“Jamás quise estafarlo”, afirmó durante un extenso descargo en el que sostuvo que siempre intentó resolver el conflicto con el damnificado, identificado como Davoli, y que desde el primer momento explicó que el dinero había sido robado.

Cómo comenzó la investigación por los dólares desaparecidos

Toda la historia judicial comenzó el 22 de agosto de 2024, cuando el propio Luis Omar Olguín denunció haber sido víctima de un robo. Según manifestó en aquel momento, delincuentes le habían sustraído una importante suma de dinero que debía devolver y que pertenecía al denunciante.

De acuerdo con la reconstrucción posterior, el monto involucrado ascendía a 33.760 dólares y había sido entregado por Dago en el marco de un vínculo de confianza previo. La imposibilidad de restituir ese dinero abrió el conflicto entre ambas partes y derivó en una denuncia penal.

Olguín sostuvo recientemente que desde el primer momento intentó solucionar la situación y que incluso se presentó personalmente ante el damnificado. Según su versión, el denunciante terminó avanzando judicialmente porque no podía esperar más tiempo para recuperar el capital y porque además existían presiones familiares para exigir la devolución.

La investigación por el perjuicio económico avanzó mientras paralelamente también se analizaba la denuncia presentada por el propio Olguín sobre el presunto robo del dinero.

Con el correr del expediente y buscando reparar el daño ocasionado, las partes arribaron a un acuerdo económico. El imputado precisó que recibió 33.760 dólares y que finalmente pactó devolver 36.000 dólares, suma que incluía intereses.

El compromiso se cumplió mediante un plan de 12 cuotas mensuales de 3.000 dólares. “No fue nada fácil, más con la situación económica actual, pero pudimos cumplir fehacientemente”, sostuvo.

Con el acuerdo totalmente cancelado y el dinero reintegrado, la Justicia resolvió dictar el sobreseimiento y cerrar la causa principal.

Dos causas distintas: el acuerdo económico y la denuncia por el robo

La resolución que benefició a Olguín en la causa económica no debe confundirse con otro expediente que avanzó en paralelo y que tuvo un desenlace diferente.

El proceso por el dinero terminó mediante reparación integral y posterior sobreseimiento, mientras que la denuncia presentada por Olguín por el supuesto robo derivó en otra investigación judicial.

Ese expediente se inició luego de que aparecieran inconsistencias en el relato sobre el presunto asalto denunciado tras un viaje a Mendoza. La pesquisa derivó en acusaciones por falsa denuncia y falso testimonio contra Olguín y su hermano, al considerar los investigadores que existían contradicciones y ausencia de pruebas que respaldaran aquella versión.

Finalmente, ese proceso concluyó mediante una suspensión de juicio a prueba —probation— y el pago de una multa económica, evitando así la realización de un debate oral.

Durante su reciente descargo, Olguín explicó que decidió no continuar con esa denuncia por recomendación de sus abogados y para evitar consecuencias sobre terceros cercanos.

En su defensa pública también rechazó de manera tajante las versiones que señalaban que el dinero había sido gastado en juegos de azar. “Jamás en mi vida entré a un casino a apostar”, sostuvo. Además recordó que durante la investigación se realizó un allanamiento y que, según afirmó, “no encontraron absolutamente nada”.

En el tramo final de sus declaraciones reconoció el desgaste personal y familiar que atravesó durante el proceso. “Tener que explicar estas situaciones a la familia y a los hijos no es sencillo”, expresó.

También reivindicó su trayectoria ligada a instituciones de ética y compliance, y agradeció la actuación de fiscales y operadores judiciales que intervinieron en la causa hasta alcanzar una solución definitiva para el conflicto.