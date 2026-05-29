El Gobierno nacional confirmó una de las inversiones más importantes de los últimos años en materia de producción farmacéutica y biotecnológica. El ministro de Salud, Mario Lugones, anunció que la empresa argentina Sinergium Biotech fabricará vacunas antigripales destinadas a abastecer a países de América Latina y el Caribe, en el marco de un acuerdo internacional firmado junto a la farmacéutica CSL Seqirus y la Organización Panamericana de la Salud.

La iniciativa contempla inversiones por más de 35 millones de dólares y proyecta exportaciones anuales cercanas a los 100 millones de dólares. Además de incrementar la capacidad productiva local, el plan incluye transferencia tecnológica y el fortalecimiento de la infraestructura nacional dedicada a la fabricación de productos biotecnológicos de alta complejidad.

Desde el Gobierno destacaron que el proyecto posiciona a la Argentina como un actor estratégico dentro del mercado regional de vacunas y permite consolidar un sector considerado clave para el crecimiento económico y sanitario del país. La producción estará enfocada principalmente en dosis antigripales destinadas a distintos mercados latinoamericanos.

A través de sus redes sociales, Lugones aseguró que la Argentina cuenta con condiciones concretas para competir internacionalmente gracias a la combinación de recursos humanos especializados, infraestructura tecnológica y capacidad exportadora. En ese sentido, sostuvo que la salud y la biotecnología pueden convertirse en motores relevantes para el desarrollo económico nacional.

Uno de los puntos más destacados del acuerdo es que permitirá a la Argentina acceder con prioridad a una primera asignación de vacunas antigripales junto a otros países participantes del programa. La medida busca garantizar una respuesta más rápida frente a eventuales emergencias sanitarias y fortalecer el abastecimiento regional.

La iniciativa también representa un fuerte respaldo para la industria farmacéutica local, que en los últimos años logró posicionarse entre los sectores de mayor innovación tecnológica del país. El objetivo oficial es ampliar la presencia argentina en mercados internacionales y generar nuevas oportunidades de exportación vinculadas a la economía del conocimiento.

Según explicaron desde el Ministerio de Salud, el crecimiento de las inversiones privadas en el área refleja una expansión sostenida de la investigación científica y del desarrollo industrial aplicado a la salud. La fabricación de vacunas para toda la región podría además impulsar la generación de empleo altamente calificado y atraer nuevas inversiones vinculadas a la biotecnología.

El proyecto surge además en un contexto global donde los países buscan reducir la dependencia de proveedores externos de medicamentos y vacunas, una problemática que quedó expuesta durante la pandemia de Covid-19. La alianza entre el sector privado, organismos internacionales y el Estado apunta precisamente a reforzar la capacidad regional de producción y respuesta sanitaria.

Con esta inversión, la Argentina apuesta a consolidar una plataforma exportadora de vacunas y a posicionarse como uno de los principales polos biotecnológicos de América Latina, en un mercado que combina innovación científica, generación de divisas y desarrollo industrial de alto valor agregado.