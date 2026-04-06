La dura confesión de Flor de la V sobre lo que vivió con su padre: "Me cuesta hablarlo"

Florencia de la V visitó el programa de Mirtha Legrand y compartió detalles profundos sobre su historia personal y los conflictos familiares que enfrentó en sus comienzos. La artista explicó que antes de adoptar su nombre actual utilizaba otro para identificarse. "Primero me llamaba Karen", reveló al recordar esa etapa de su vida previa al reconocimiento público.

Durante la cena, se refirió a la compleja relación con su progenitor y el momento en que debió abandonar su hogar. Ante la consulta de Martín Bossi sobre las razones del alejamiento, ella fue contundente sobre los motivos de su padre. "Porque era una travesti", expresó la invitada.

A pesar de la dureza de aquel episodio, la conductora aclaró cuál es el vínculo que mantiene en la actualidad con él. "Hoy por hoy está todo bien con él, pero ese momento, que para mí fue clave…esa noche, cuando yo llegué a la capital, me paré en la avenida Santa Fe mirando para atrás, veía toda la ciudad, y en ese momento, que tenía 17 años, sentí que yo le iba a demostrar a todo el mundo que se puede", manifestó.

La supervivencia se volvió su prioridad inmediata tras quedar en la calle a una edad tan temprana. "A partir de ese momento era sobrevivir. El día tras día por lo que me podía llegar a pasar porque no teníamos acceso a nada", confesó sobre las dificultades de la época. Su suerte cambió cuando surgió una oportunidad laboral inesperada en el teatro. "Cuando me fueron a buscar esa noche, para reemplazar a Cris Miró, en ese momento firmé mi contrato, que en ese momento era el uno a uno, firmé por 2 mil dólares", concluyó.