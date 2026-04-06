La dura advertencia que recibió una conductora de Telefe: "La mandan a Uruguay"

El regreso de Wanda Nara tras su luna de miel con Martín Migueles en Semana Santa no pasó inadvertido en el Aeropuerto de Ezeiza por la impactante cantidad de equipaje que trasladó la pareja. Un total de 18 valijas fueron movilizadas por el personal de la terminal aérea, generando todo tipo de especulaciones sobre el contenido de los bultos. Susana Roccasalvo ironizó sobre la situación en Implacables al comentar que "Llegó mi amiga con 17 alijas y tres de ellas son para los ex MasterChef".

Ante los rumores de que podría tratarse de sus pertenencias remanentes en Turquía, la periodista Naiara Vecchio aclaró la situación tras consultar directamente a la empresaria. Wanda desmintió haber recuperado sus objetos de la casa de Mauro Icardi y fue contundente sobre el conflicto con su ex pareja. "Me dice Lo de Turquía no me lo devolvió aún. Traje regalos y cosas mías", explicó la panelista. Además, Nara profundizó sobre el estado de sus bienes en el exterior al detallar que "La mudanza, Mauro me envió por fotos que la tiene embalada en Turquía, pero se la pedí muchas veces y todavía no me la mandó así que ya lo doy por perdido".

El traslado de estos bienes personales y obsequios para sus hijos tuvo un costo logístico elevado, ya que Fabiana Araujo reveló que la mediática debió pagar 1500 dólares en concepto de exceso de equipaje. Según Vecchio, la conductora le confirmó que "Me respondió el viernes y me contó que hay muchos regalos que le pidieron sus hijos e hijas".

Más allá de las anécdotas del viaje, Wanda Nara ya retomó sus compromisos profesionales con el rodaje de una publicidad y tiene por delante una agenda sumamente ajustada. Entre sus próximos proyectos se encuentran la ficción vertical Triángulo Amoroso junto a Maxi López y un largometraje que filmará en Uruguay para Telefe.

Sin embargo, la mayor novedad radica en la reorganización del calendario del canal para este año. Nacho Rodríguez informó que la nueva temporada de MasterChef Celebrity sufrirá una modificación en su cronograma habitual. "Será aproximadamente para septiembre u octubre porque antes estará Popstars, que todavía están viendo quién conducirá ese programa, pero ya la adelantaron a Wanda que va a comenzar antes ese programa y que deberá estar preparada para esa fecha", aseguró el periodista sobre la advertencia que recibió la conductora. De esta manera, el casting para el reality de cocina comenzará a la brevedad para cumplir con los nuevos tiempos de producción.