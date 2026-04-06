El presidente Javier Milei mantendrá este lunes una reunión bilateral con el mandatario chileno José Antonio Kast en la Casa Rosada, en un gesto político que apunta a consolidar un bloque regional de derecha alineado con Estados Unidos y con eje en políticas de seguridad, desarrollo económico y cooperación estratégica.

El encuentro se da en el marco del fortalecimiento del vínculo entre ambos líderes, quienes ya habían coincidido en foros internacionales y mantienen afinidad ideológica, especialmente en la defensa del libre mercado y la crítica al denominado “socialismo del siglo XXI”. Kast es considerado uno de los principales aliados de Milei en América Latina.

Según trascendió, la agenda incluirá temas vinculados a la lucha contra el crimen organizado, el impulso de inversiones y el fortalecimiento del comercio bilateral, con especial interés en proyectos de infraestructura y minería, sectores clave para ambas economías.

La reunión también se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno argentino para articular un eje regional junto a otros mandatarios afines, con el objetivo de coordinar políticas económicas y temas de inserción internacional, en línea con la agenda impulsada por Estados Unidos y referentes como Donald Trump.

En ese contexto, Milei viene profundizando su vínculo con Washington, país que se convirtió en el principal socio estratégico de su política exterior, con múltiples viajes y acuerdos recientes en materia económica y de defensa.

La cumbre con Kast representa así un nuevo paso en la construcción de un bloque regional que busca ganar peso político en América Latina y redefinir alianzas en un escenario internacional atravesado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de liderazgos.