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Milei se reunirá con Kast para fortalecer la alianza regional con EEUU
POR REDACCIÓN
El presidente Javier Milei mantendrá este lunes una reunión bilateral con el mandatario chileno José Antonio Kast en la Casa Rosada, en un gesto político que apunta a consolidar un bloque regional de derecha alineado con Estados Unidos y con eje en políticas de seguridad, desarrollo económico y cooperación estratégica.
El encuentro se da en el marco del fortalecimiento del vínculo entre ambos líderes, quienes ya habían coincidido en foros internacionales y mantienen afinidad ideológica, especialmente en la defensa del libre mercado y la crítica al denominado “socialismo del siglo XXI”. Kast es considerado uno de los principales aliados de Milei en América Latina.
Según trascendió, la agenda incluirá temas vinculados a la lucha contra el crimen organizado, el impulso de inversiones y el fortalecimiento del comercio bilateral, con especial interés en proyectos de infraestructura y minería, sectores clave para ambas economías.
La reunión también se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno argentino para articular un eje regional junto a otros mandatarios afines, con el objetivo de coordinar políticas económicas y temas de inserción internacional, en línea con la agenda impulsada por Estados Unidos y referentes como Donald Trump.
En ese contexto, Milei viene profundizando su vínculo con Washington, país que se convirtió en el principal socio estratégico de su política exterior, con múltiples viajes y acuerdos recientes en materia económica y de defensa.
La cumbre con Kast representa así un nuevo paso en la construcción de un bloque regional que busca ganar peso político en América Latina y redefinir alianzas en un escenario internacional atravesado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de liderazgos.