El gobierno de Javier Milei oficializó la entrega de un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para doce provincias, en una medida que busca aliviar la situación fiscal de los distritos y, al mismo tiempo, consolidar vínculos políticos con gobernadores en medio de tensiones por la caída de recursos.

El esquema fue formalizado mediante el Decreto 219/2026 y establece que los fondos serán distribuidos según la capacidad de repago de cada provincia, con devolución obligatoria y una tasa de interés del 15%, inferior a la que deberían afrontar si recurrieran al mercado financiero.

Las provincias alcanzadas por la medida son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Se trata de distritos que, en su mayoría, mantienen canales de diálogo o acuerdos políticos con el oficialismo, aunque también incluye algunos gobernados por sectores opositores.

Desde la Casa Rosada señalaron que el objetivo es evitar que las provincias se endeuden a tasas más altas, que actualmente oscilan entre el 30% y el 45%, y ordenar el sistema de adelantos de coparticipación, reemplazando los pedidos mensuales por un esquema más previsible.

La medida se enmarca en un contexto de caída real de la recaudación y de las transferencias automáticas a las provincias, lo que generó un deterioro en las finanzas locales y mayores dificultades para afrontar gastos corrientes, como salarios estatales.

Además del impacto económico, el anticipo financiero tiene una lectura política: el Gobierno busca sostener el respaldo de gobernadores clave para avanzar con su agenda legislativa en el Congreso, donde necesita apoyos para aprobar reformas estructurales.

En este escenario, el auxilio a las provincias aparece como una herramienta central para recomponer la relación entre Nación y los distritos, en un momento de fuerte tensión fiscal y reconfiguración del mapa político argentino.