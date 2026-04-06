La misión Artemis II marca un momento histórico para la exploración espacial: la cápsula Orión, con cuatro astronautas a bordo, sobrevuela la cara oculta de la Luna y queda incomunicada con la Tierra durante aproximadamente 50 minutos, en el tramo más crítico y esperado del viaje.

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, se convierte así en la primera en más de medio siglo en observar directamente esta región del satélite natural, invisible desde nuestro planeta. Durante ese período, realizan observaciones y capturan imágenes de zonas nunca antes vistas por el ser humano.

El momento coincide con el sexto día de vuelo, considerado clave dentro de la misión. En esta fase, la nave alcanza su máxima aproximación a la Luna, a unos 6.500 kilómetros de su superficie, y al mismo tiempo se ubica en su punto más alejado de la Tierra, a cerca de 402.000 kilómetros.

Este doble hito establece un nuevo récord en la historia de los vuelos espaciales tripulados: los astronautas de Artemis II pasan a ser los seres humanos que más lejos han viajado desde la Tierra, superando la marca alcanzada por la misión Apollo 13 en 1970.

La pérdida de comunicación, prevista por la NASA, ocurre al ingresar en la cara oculta de la Luna, donde no es posible mantener contacto directo con estaciones terrestres. Este “silencio” es parte normal de la misión, aunque representa uno de los momentos de mayor tensión tanto para el equipo en tierra como para la tripulación.

La transmisión oficial de la misión comenzó horas antes, generando expectativa global por el avance del programa Artemis, que busca sentar las bases para el regreso sostenido del ser humano a la Luna y futuras misiones a Marte.