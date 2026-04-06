El automovilismo argentino vive un momento de idilio total con Franco Colapinto. Ante el parate de la Fórmula 1 por las cancelaciones en Medio Oriente, el piloto de Alpine regresará al país para brindar un espectáculo sin precedentes en las calles de Buenos Aires el próximo domingo 26 de abril.

La expectativa es tan grande que este lunes 6 de abril, a partir de las 16, se habilitará la preventa de entradas para los sectores preferenciales. El evento, denominado Road Show, combinará sectores de acceso libre y gratuito con espacios exclusivos pagos para quienes busquen una experiencia diferencial.

Cronograma de venta y beneficios

Para los sectores de Fan Zone, Grandstands (tribunas) y Hospitality, el cronograma es el siguiente:

Lunes 6/4 (16 hs): Preventa exclusiva para usuarios de tarjeta de crédito Mercado Pago, con el beneficio de hasta 3 cuotas sin interés.

Martes 7/4 (16 hs): Inicio de la venta general con todos los medios de pago disponibles a través de la plataforma Enigma Tickets.

Un monoplaza con historia

Colapinto se subirá a un Lotus E20, el modelo que utilizó la escudería en la temporada 2012 y que fuera conducido por figuras como Kimi Räikkönen. Debido a las regulaciones de la FIA, no se pueden utilizar autos actuales para exhibiciones, pero el rugido del motor V8 promete estremecer la Avenida del Libertador.

El circuito y las ubicaciones

El trazado callejero tendrá una extensión de 2 kilómetros, montado sobre las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Habrá dos "show runs" oficiales durante la jornada.

Sectores Gratuitos: Espacios abiertos al público general a lo largo del trazado.

Sectores Pagos: Incluyen el Fan Zone con entretenimientos, Grandstands con vistas privilegiadas y el Hospitality, que ofrecerá los exclusivos Garage Tours para conocer los boxes de cerca (consultas en Bigbox Argentina).

Será la primera vez en 15 años que un auto de la máxima categoría recorra las calles porteñas, emulando aquella mítica exhibición de Daniel Ricciardo en 2011. Esta vez, el protagonista es nuestro, y nadie se lo quiere perder.