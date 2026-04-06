La foto al borde la censura de Evangelina Anderson viendo ACDC

Desde la comodidad de su departamento y con una vista privilegiada al Estadio Monumental, la modelo capturó la atención de miles de usuarios durante la presentación de la mítica banda de rock.

En la imagen que circuló rápidamente por las plataformas digitales, se la podía ver envuelta en una manta, lo que disparó una ola de especulaciones y comentarios sobre si llevaba vestimenta debajo de la misma.

Ante la magnitud del revuelo y las diversas interpretaciones de sus seguidores, la esposa de Martín Demichelis decidió intervenir para poner fin a las versiones de un supuesto desnudo. "Las estoy leyendo chicas. No estoy desnuda. No se enojen ni digan barbaridades", manifestó a través de sus redes sociales para despejar cualquier tipo de duda sobre su apariencia en la fotografía.

Para cerrar la polémica y explicar el contexto de la publicación, la figura aclaró que su elección estética se debió simplemente a las condiciones climáticas de la jornada. "Tengo un poco de frío y me puse esta manta. Paz y amor", concluyó la protagonista, asegurando que debajo del abrigo contaba con un look mínimo pero existente.