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El truco para hacer helado de dulce de leche sin heladera
POR REDACCIÓN
El helado de dulce de leche casero de Paulina Cocina se volvió viral porque resuelve uno de los antojos más clásicos de los argentinos con una receta simple, rendidora y al alcance de la mano. No hace falta tener heladera, batidora profesional ni ingredientes raros: con dulce de leche, crema de leche y leche se puede armar una versión que queda suave y con una textura muy bien lograda para servir en postre, copa o cucurucho.
La clave de esta receta no pasa por utilizar una técnica difícil, sino por respetar los pasos y repetir el batido durante el congelado. Ese proceso hace que la mezcla no quede como un bloque duro, sino más parecida a un helado cremoso de heladería. Además, es una opción ideal para hacer en casa con poco trabajo, preparar con anticipación y sumar después chips de chocolate, salsa o frutos secos para darle un toque extra.
Para comenzar la preparación se necesitan 500 g de dulce de leche común, no repostero, 250 g de crema de leche y 250 g de leche. El primer paso consiste en colocar el dulce de leche en un bowl amplio y sumar de a poco la crema de leche líquida. Se debe mezclar bien hasta que no queden grumos y la preparación esté uniforme. Luego se debe agregar la leche e integrar nuevamente hasta obtener una mezcla pareja y más liviana. Un truco práctico es usar el pote vacío de la crema para medir esa cantidad de leche.
Posteriormente se debe llevar la preparación al freezer y dejarla entre dos y tres horas, hasta que empiece a tomar cuerpo y se vea parcialmente congelada. Al retirar el bowl del freezer se debe batir otra vez para romper los cristales de hielo que se hayan formado en la mezcla. Es necesario volver a llevar al freezer y repetir este proceso al menos dos veces más. Ese paso es el que ayuda a que el helado quede cremoso y no demasiado duro. En el último batido, si se quiere, se pueden sumar chips de chocolate, almendras picadas o salsa de chocolate para darle más sabor y textura. Finalmente se deja congelar una vez más hasta que alcance la consistencia deseada y se sirve.
Este helado casero rinde aproximadamente cuatro porciones y tiene a favor que se adapta muy bien a distintas variantes. También se le puede agregar dulce de leche extra por arriba al momento de servir o acompañarlo con galletitas, brownie o banana en rodajas. Por eso se volvió una de esas recetas virales que llegan a todos lados: es fácil, rica y se puede hacer sin complicarse.