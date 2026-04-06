Lunes 06 de Abril
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Economía > Alivio al bolsillo

Cómo conseguir descuentos de hasta el 30% y reintegros de $40.000 en nafta

Petroleras y bancos activaron rebajas de hasta el 30% para paliar las subas del crudo internacional.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Las aplicaciones oficiales permiten sumar beneficios y controlar los topes.

En medio de la escalada del precio internacional del crudo por el conflicto en Medio Oriente, las estaciones de servicio y entidades bancarias implementaron una serie de beneficios para los conductores durante abril de 2026. Los usuarios de YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy tienen la posibilidad de acceder a rebajas del 30 por ciento y reintegros de hasta 40.000 pesos mensuales si se aprovechan las promociones cada semana.

Para quienes eligen YPF, existen acuerdos con diferentes bancos:

  • Banco Macro que ofrece un 30% los martes para clientes selectos con un tope de $25.000 por mes.
  • El Banco Nacion otorga un 20% los viernes.
  • Banco Patagonia un 25% los jueves.
  • Los lunes, el Banco Galicia brinda un 15%.
  • ICBC y el Banco Hipotecario dan 15% de descuento los martes.
  • Banco Credicoop dispone de un 20% los viernes.
  • Banco Comafi un 20% los sabados que permite llegar a los $40.000 mensuales.
  • Los domingos, el Banco Ciudad y el Banco Supervielle ofrecen un 10%.
  • Brubank da un 10% los lunes.

Ademas, la aplicacion oficial permite ahorrar un 6% entre las 0 y las 6 horas, un 3% con autodespacho y un 5% para socios del ACA, siendo todos estos beneficios acumulables entre si.

En las estaciones Shell:

  • Banco Nacion y el Banco Credicoop mantienen el 20% los viernes.
  • Banco Patagonia el 25% los jueves.
  • Banco Galicia ofrece 15% los lunes y los domingos.
  • Banco Ciudad, Supervielle y Comafi brindan descuentos de entre el 10% y el 20%.
  • Bancos regionales como los de Santa Fe, San Juan, Santa Cruz y Entre Rios tambien se suman los viernes con un 20% con topes de hasta $20.000 mensuales.

A traves de Shell Box se puede obtener un 10% adicional los miercoles en combustibles V-Power con tope de $4.000 semanales.

Axion Energy se destaca con las siguientes promociones:

  • Banco Nacion, Credicoop y bancos regionales 20% los viernes.
  • Banco Patagonia ofrece su 25% los jueves.
  • Banco Galicia un 15% los lunes.
  • Banco Ciudad da un 10% los domingos.
  • Banco Comafi un 20% los lunes.
  • Por su parte, Brubank ofrece un 30% todos los dias con un tope de $6.000 por operacion.

La aplicacion ON suma un 10% los lunes y viernes en la linea Quantium con topes que varian segun el nivel del usuario.

Finalmente, Puma Energy cuenta con:

  • 15% del Banco Galicia los lunes.
  • 25% del Banco Patagonia los jueves.
  • 20% de los bancos Credicoop y Comafi los viernes.

Su aplicacion Puma Pris otorga un 10% los miercoles y viernes con limites de carga diaria de hasta 50 litros y un sistema de puntos para canjear por vouchers de hasta $20.000.

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