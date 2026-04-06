Quién es la famosa que confesó su deseo de ser mamá a meses de su casamiento

Tras consolidarse como pareja y compañeros de trabajo en la obra Ni media palabra, la productora Rocío Pardo se refirió a su presente sentimental y la posibilidad de agrandar la familia. Aunque anteriormente se mostraba firme en su negativa, la artista de 31 años aclaró su posición actual respecto a la llegada de un bebé.

"Por el momento, sí. Por el momento estamos bien así; tenemos otros proyectos y nos estamos enfocando en esos proyectos que hoy priorizamos. Pero, bueno, uno siempre deja la puerta abierta. Hoy te digo que prefiero este presente", explicó Pardo sobre sus deseos de ser madre.

Al ser consultada sobre si es una negativa definitiva, la directora teatral fue sincera al respecto. "No es un no definitivo. Qué sé yo, por ahí te digo que hoy no y en unos meses me pica el bichito. Por el momento, no. Prefiero decir que por el momento no tengo el deseo. Pero esto es así hoy, no sé qué puede pasar en un tiempo", aseguró.

La relación con Cabré, que comenzó en febrero de 2024 tras un encuentro en los Premios Carlos, atraviesa un gran momento profesional con el próximo estreno en el Paseo La Plaza. Sobre el diálogo interno acerca de la paternidad, Pardo destacó la buena comunicación que mantienen.

"Nico me acompaña en la decisión que yo tome. Si hoy decido ser mamá, él me va a acompañar y si no también, así que es lindo no tener la presión de que quizás él quiere ser papá y por el momento yo no. Entonces, está bueno que estamos en sintonía con esa decisión", manifestó.

Finalmente, la productora analizó el rol previo del actor como padre de su hija Rufina. "Sí, él ya vivió lo que es la experiencia de ser padre y obviamente que si quisiera volver a ser padre se hablaría y no tengo dudas de que llegaríamos a un acuerdo. Pero por el momento estamos bien así", concluyó sobre el tema.