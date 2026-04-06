Wanda Nara subió fotos picantes desde la cama y dejó a todos en shock

Tras su reciente regreso de una travesía por distintos puntos del continente asiático, la conductora de MasterChef Celebrity compartió una selección de registros de su viaje. Una de las fotografías que mayor impacto generó entre sus seguidores fue capturada en la intimidad de su habitación.

En la imagen se observa a la modelo recostada sobre una cama, vistiendo únicamente una prenda interior tipo hilo dental de tono claro, mientras utiliza su teléfono celular. La escena se completa con un ventanal que ofrece una panorámica nocturna de rascacielos y una torre de comunicaciones iluminada.

El contraste entre la luz tenue del cuarto y el brillo de la ciudad resalta el tono reservado del momento. El resto de su álbum digital incluyó visitas a santuarios y estaciones ferroviarias, donde combinó vestimenta deportiva con artículos de lujo.

Sin embargo, su llegada a Argentina hace dos días estuvo marcada por el hermetismo. Pese a las preguntas de la prensa sobre su divorcio de Mauro Icardi o su paso por Maldivas, la empresaria no emitió palabras en el aeropuerto, donde arribó junto a Martín Migueles y un total de 18 valijas.

Sobre su permanencia previa en el exterior, su abogada Ana Rosenfeld detalló en el ciclo LAM: "Wanda todavía no vuelve porque todavía está esperando que le den la famosa mudanza que Mauro le dijo que sacó las cosas de ella que tenía en la casa de Estambul".

Según la letrada, la estadía en Europa y Asia se extendió mientras aguardaba la devolución de sus pertenencias. El itinerario de Nara incluyó una audiencia por división de bienes en Milán y una estancia en Maldivas antes de aterrizar en Japón, donde visitó Kyoto junto a Migueles para disfrutar de la gastronomía local y actividades culturales.