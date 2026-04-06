El paso a paso para hacer la tarta de coco sin harina y pocos ingredientes

Mezclar los ingredientes en un bowl es el secreto detrás de esta preparación rápida que utiliza manzana rallada para aportar humedad natural. Con muy pocos elementos de la alacena, la propuesta suma ralladura de lima para lograr un aroma fresco que transforma el perfil clásico del postre.

Esta alternativa ideal para la merienda se realiza integrando primero la fruta con tres huevos para luego sumar el edulcorante, la esencia de vainilla, el polvo de hornear y la ralladura de cítrico.

Al incorporar los 125 gramos de coco rallado junto a un chorrito de leche y almendras opcionales, se obtiene una mezcla homogénea. El paso final consiste en volcar todo en una fuente enmantecada y llevar al horno hasta que la superficie esté dorada. Según describe la creadora, esta versión es una "torta viral" que permite resolver un acompañamiento para el mate en pocos minutos y sin complicaciones.