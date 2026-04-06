El precio del petróleo se mantiene en torno a los US$110 por barril y los mercados internacionales siguen con atención la evolución del conflicto en Medio Oriente, marcado por nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán.

Según los últimos datos, el crudo WTI cotiza en US$110,15 mientras que el Brent se ubica en torno a los US$108,5, reflejando la presión que ejerce la incertidumbre geopolítica sobre el mercado energético global.

La tensión se intensificó luego de que Trump lanzara un ultimátum a Teherán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo, y advirtiera que, de no hacerlo, podría ordenar ataques contra infraestructura crítica como centrales eléctricas y puentes.

En este contexto, los mercados financieros reaccionan con cautela. Las bolsas asiáticas operaron con resultados mixtos, mientras que en Europa predominan las caídas, en un escenario dominado por la volatilidad y la expectativa de una posible escalada militar.

El conflicto, que ya lleva más de un mes, afecta directamente al suministro energético global, especialmente por el rol del estrecho de Ormuz, por donde circula una porción significativa del petróleo mundial, lo que amplifica el impacto de cualquier interrupción.

Analistas advierten que la persistencia de este escenario podría sostener los precios elevados del crudo e incluso impulsarlos aún más, con efectos directos sobre la inflación global, el costo de la energía y la estabilidad económica de numerosos países.

Así, el petróleo vuelve a ubicarse en el centro de la escena internacional, mientras los inversores permanecen expectantes ante cada movimiento político y militar que pueda redefinir el rumbo del conflicto y de la economía global.