La feroz interna familiar tras la muerte de Marcelo Araujo por su herencia

A solo nueve días del fallecimiento del histórico relator Marcelo Araujo, ha salido a la luz una disputa por su patrimonio que el periodista Daniel Fava resumió como una “historia familiar turbulenta”.

El conflicto central gira en torno a que “hay millones de dólares en juego y, además, puede haber un desalojo a la brevedad. Un desalojo de la última esposa de Marcelo Araujo. La última pareja, quien estuvo con él hasta el último suspiro, con quien convivía”. Según trascendió, “las hijas de Araujo detestan a Graciela (Ocampo), la última mujer, y no descartan desalojarla del departamento” ubicado en la calle Arroyo.

Esta rivalidad entre Graciela y las hijas del periodista, Luciana y Florencia, tiene raíces que se remontan al año 2000. En esa fecha, Araujo se divorció legalmente de su primera esposa, Diana Beovide, quien fue internada en un neuropsiquíatrico mientras se realizaba la división de bienes.

Durante ese matrimonio, el relator vivió su mayor auge económico, ganando 100 mil dólares mensuales en Torneos bajo el esquema del uno a uno, cifra que se incrementó cuando Beovide heredó dos millones de dólares por una cuestión familiar.

La tensión escaló en 2008 tras el casamiento de Araujo con Ocampo en Las Vegas, una unión que sus hijas siempre calificaron como ilegítima., Un antecedente crítico ocurrió en 2021, cuando el relator fue internado por Covid.

En esa oportunidad, Florencia y su pareja Soledad entraron al departamento con llaves, cambiaron la cerradura y se apoderaron de bienes, dejando a Graciela afuera mientras trabajaba.

Aunque la Justicia falló a favor de Graciela en aquel momento, la muerte del periodista reavivó la interna por los bienes. Fava reiteró que “hay millones de dólares en juego y, además, puede haber un desalojo a la brevedad” contra la viuda, ya que las herederas “no descartan desalojarla del departamento”.