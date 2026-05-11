La Expo San Juan Minera 2026 posicionó a la provincia en el sector minero mundial. Ante esto, el programa "Te lo Tengo que Decir", que se emite por la pantalla de HUARPE TV, el secretario del Departamento Minero de la Unión Industrial Argentina (UIA), Hugo Goransky, desglosó el impacto estratégico de la Ley de Proveedores Mineros. Con un tono firme y conciliador, el dirigente industrial buscó despejar dudas sobre el alcance de la normativa, asegurando que el objetivo primordial es fortalecer la cadena de valor local sin caer en proteccionismos que afecten la competitividad de los proyectos. "Sin industria, no hay Nación", dijo.

“La ley de proveedores mineros ha sido una articulación pública-privada que no alambra a la provincia”, enfatizó Goransky, respondiendo a quienes temen que la regulación limite la libertad de mercado. Según explicó, la ley funciona como una "guía de trabajo" que prioriza la contratación de trabajadores locales y la compra a empresas radicadas en San Juan, siempre bajo la premisa de eficiencia y precios de mercado.

El fin de las empresas "valijeras"

Uno de los puntos más críticos de su alocución fue la distinción entre el empresariado comprometido con el desarrollo provincial y aquellos actores circunstanciales. Goransky fue tajante al recordar experiencias pasadas donde la falta de una regulación clara perjudicó al tejido industrial sanjuanino.

“Hemos vivido problemáticas donde empresas que venían de afuera alquilaban un galpón y dos camionetas, pero cuando el proyecto se frenaba, se iban y no dejaban nada. Son los típicos 'valijeros' que marcan una diferencia con el industrial que tiene infraestructura, que invierte y que vive en San Juan”, sentenció. Para el referente de la UIA, la Ley de Proveedores busca precisamente “nivelar la cancha”, garantizando que quienes apuestan por la provincia tengan un respaldo institucional.

"Sin industria, no hay Nación"

Al analizar el contexto nacional y el impacto de los ciclos electorales en el desarrollo productivo, Goransky hizo un fuerte llamado a la dirigencia política y empresarial para establecer consensos básicos que protejan el crecimiento económico. “Argentina se tiene que dejar de especular cuando sean las elecciones políticamente. En la Argentina, todos tienen que apostar para que le vaya bien", dijo.

"Nuestra misión, desde la UIA es hacer política industrial, tener puentes para transmitir justamente a pesar de que quizás no sean nuestras las mismas posturas porque sin industria no hay nación", expuso. "Hay que nivelar la cancha para que justamente no haya problemas en la generación de empleo, que si vienen productos de afuera no tenemos miedo a competir pero tienen que ser sin dumping, sin contrabando y que de alguna forma podamos vender productos a los impuestos", agregó.

Competitividad y prioridad local

Goransky aclaró que la prioridad para los sanjuaninos no debe significar un costo extra para las operadoras mineras. “Si yo fuera un CEO de una minera, sabiendo que hay productos y trabajadores locales, proveedores con experiencia que no son más caros, sin lugar a duda les daría este marco de trabajo. No se trata de quitar la libertad de trabajo, sino de generar un ecosistema donde se valore al proveedor que ya se capacitó y que tiene una larga experiencia en proveer a las minas”, explicó.

Finalmente, el industrial valoró la articulación lograda entre el Ministerio de Minería, el Ministerio de Producción y las distintas cámaras. "Probablemente no sea como cada sector pretende en su totalidad, pero el diálogo y el consenso han permitido generar una herramienta transversal. La idea es que las industrias que quizás hoy no están en el sector minero puedan transformarse y ser proveedores, generando mucho trabajo", concluyó.