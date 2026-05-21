La historia de Jonathan Spiff, el nigeriano de 19 años que debutó en River

La noche del 20 de mayo de 2026 marcó un antes y un después en la vida de Jonathan Spiff. En medio de una plaga de lesiones que azota al plantel y con la mirada puesta en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, el juvenil tuvo su oportunidad de oro. El delantero nigeriano de 19 años hizo su presentación oficial en el empate uno a uno frente a Bragantino por la Copa Sudamericana.

El joven atacante ingresó a los 44 minutos del segundo tiempo para ocupar el lugar de Ulises Giménez. Aunque no tuvo contacto con la pelota en ese breve lapso, vivió una jornada que difícilmente logre olvidar.

Con un físico imponente y una altura de 1,87 metros, Spiff ya venía avisando sobre su potencial en las divisiones inferiores. Su capacidad goleadora en la sexta división llamó la atención de Marcelo Escudero, quien ya lo había convocado en 2025 para un triunfo dos a uno contra Godoy Cruz.

El camino del futbolista en el país comenzó mucho antes de estos flashes. Su padre, Godwin, llegó desde Nigeria en 2006 por motivos de trabajo y formó una familia con su madre María. Jonathan es el único varón entre tres hermanos y su pasión por el fútbol lo llevó a probarse en el club a los siete años, quedando seleccionado en su primer intento.

Su ascenso fue constante y el pasado 12 de febrero logró debutar en la reserva durante una igualdad frente a Barracas Central. Menos de una semana después anotó su primer gol ante Gimnasia de Mendoza con un potente zurdazo tras una falla defensiva.

Su padre se volvió fanático de Ariel Ortega al llegar a Buenos Aires y le transmitió ese sentimiento a su hijo. Sin embargo, el juvenil tiene los ojos puestos en el presente y busca imitar a los mejores. En una charla con su club, el delantero admitió que "trata de copiarle muchas cosas" a Julián Álvarez, su máximo referente en el área.